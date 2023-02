Let‘s Dance: Das sind die Tänze der ersten Show bei RTL

Den Promis wird direkt viel abverlangt: Die Tanzauswahl für die erste „Lets’s Dance“-Show hat es in sich. Knossi muss sich gleich in einer Rumba beweisen.

Köln – Die Tanzpartner sind gefunden und es wird trainiert, was das Zeug hält. Für die 14 Promis der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel (RTL) wird es nun ernst: Die Tänze für die erste Show stehen fest und die haben es in sich. „Voller Einsatz gleich in der ersten Woche mit schweren Tänzen“, kommentiert ein Fan die Tanzauswahl via Instagram und ein anderer User schreibt: „Also Jive und Rumba find ich in Show 1 schon hart. Aber ich freu mich!“.

Und noch besser finden es die Fans, dass gerade Comedian Knossi (36) mit einer leidenschaftlichen Rumba in der ersten Show einsteigt. Auf den Jive bereiten sich in dieser Woche GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (34) und Spitzenkoch Ali Güngörmüş (46) mit ihren Tanzprofis vor. Außerdem wird es einen feurigen Tango von Becker-Tochter Anna Ermakova (22) und Valentin Lusin geben und Klitschko-Ex Natalia Yegorova (48) wird einen Charleston aufs Parkett legen.

„Hammer Tänze, das wird geil“: Die Kandidaten sind motiviert und freuen sich auf die erste Show

Im Gegensatz zu den letzten „Let’s Dance“-Staffeln ist dieses Mal keine Salsa in der ersten Show dabei – stattdessen werden drei Cha-Cha-Cha’s erwartet: Von Influencerin Sally Özcan (34), Kabarettist Abdelkarim (41) und auch der Ex-Handballnationalspieler Michael „Mimi“ Kraus (39) wird mit einem stimmungsvollen Cha-Cha-Cha starten. Damit noch nicht genug – YouTuberin Julia Beautx (23) macht den Anfang mit einem Langsamen Walzer und auch Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste (31) sowie Mentalist Timon Krause (28) starten in den Contest mit dem Standard-Klassiker.

Es verheißt eine abwechslungsreiche erste Show zu werden: Ob die Tanzanfänger den anspruchsvollen Einstieg gut meistern und einen überzeugenden ersten Eindruck bei der Jury um Joachim Llambi (58), Motsi Mabuse (41) und Jorge González (55) hinterlassen werden? Motiviert sind sie zumindest – Influencer Younes Zarou (25), der mit Tanzprofi Malika Dzumaev mit einem Quickstep in den Kampf um den Titel „Dancing Star 2023“ einsteigt, schreibt via Instagram: „Das kann ja nur gut werden bei den Tänzen“. Und auch Profiturner Philipp Boy (35), der sich in einem Wiener Walzer beweisen muss, freut sich: „Hammer Tänze, das wird geil und alle sind so fleißig und motiviert.“