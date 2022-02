„Let‘s Dance“: Llambi witzelt aus Quarantäne über Jury-Vertreter - „Wird sprachliches Deutsch-Feuerwerk“

Kurz vor dem Auftakt der 15. Staffel „Let‘s Dance“ gibt es unfreudige Nachrichten: Juror Joachim Llambi fällt aufgrund einer Corona-Erkrankung aus. Doch der Sender reagiert schnell und setzt stattdessen Rurik Gislason an‘s Jurypult.

Update vom 18. Februar 2022, 18.01 Uhr: Diese Meldung dürfte „Let‘s Dance“-Fans wohl erstmal die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben haben: Joachim Llambi hat Corona und kann ausgerechnet beim großen Auftakt der neuen Staffel nicht dabei sein (s. unten). Inzwischen hat sich der gefürchtete Wertungsrichter aber bereits zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben: „Mir geht es hervorragend!“, meint Joachim Llambi im RTL-Interview. Und auch zu Späßen ist der Covid-Patient aufgelegt - ganz besonders dann, wenn er an Rúrik Gislason als seinen Vertreter hinter dem Jurypult denkt: „Es wird ein sprachliches Deutsch-Feuerwerk geben!“, kündigt Joachim Llambi für die erste „Let‘s Dance“-Folge in diesem Jahr scherzhaft an und bezieht sich damit auf die Tatsache, dass die komplette Jury dann mit Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und eben dem amtierenden „Dancings Star“ Rúrik aus drei Nicht-Muttersprachlern besteht.

Einen weiteren Gag kann sich Witzbold Llambi ebenso wenig verkneifen: „Man muss ja jemanden finden, der auch nur annähernd an meine Optik ran kommt“, erklärt er die offenbar großen Herausforderung bei der Suche nach einem würdigen Ersatz für ihn. „Da hat man dann Rúrik gefunden. Nicht ganz ersetzt, aber ich bin nicht unzufrieden“, witzelt er weiter. Dann kann sich Joachim Llambi nun ja hoffentlich ganz erleichtert auf seine Genesung konzentrieren. Gute Besserung und eine schnelle Rückkehr hinters Jurypult seien ihm gewünscht.

Originalmeldung vom 18. Februar 2022, 13.53 Uhr:

Köln - Ab dem 18. Februar können sich TV-Zuschauer auf die neue und 15. Staffel der beliebten RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ freuen. Wie in jedem Jahr wagen sich auch dieses Mal wieder namhafte TV- und Musik-Größen auf das Tanzparkett, um die kritische Jury von sich zu überzeugen (Alle News auf der Themenseite). Neben Motsi Mabuse und Jorge González sitzt normalerweise auch „Let‘s Dance“-Urgestein Joachim Llambi (57) am Jurypult - kurz vor dem Staffelauftakt fällt der 57-Jährige jedoch aus, wie tz.de berichtet.

Das sind die Gruppen und Tänze in der großen „Let‘s Dance“-Kennenlernshow

Zum Auftakt jeder „Let‘s Dance“-Staffel stellt sich immer wieder aufs Neue die Frage, welcher Star mit welchem Profitänzer tanzt. Die Antwort darauf bietet die RTL-Kennenlernshow. Zuerst beweisen die Promis in verschiedenen Tänzen ihr Können, im Anschluss entstehen die Tanzpaare:

Hardy Krüger Jr. und Riccardo Basile tanzen einen Tango auf „Fade To Grey“ (Visage)

Amira Pocher und Janin Ullmann tanzen einen Tango auf „Fever“ (Peggy Lee)

Mike Singer und Michelle tanzen einen Quickstep zum Song „I Get A Kick Out Of You“ (Frank Sinatra)

Mathias Mester und Bastian Bielendorfer tanzen eine Salsa auf den Song „(A Banda) Zwei Apfelsinen Im Haar“ (France Gall)

Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn Wittgenstein mit einem Wiener Walzer zu „I Put A Spell On You“ (Anni Lennox)

Timur Ülker und René Casselly tanzen einen Cha Cha Cha zum Titel „Bong Cha Cha Cha“ (El Profesor)



Sarah Mangione und Cheyenne Ochsenknecht tanzen einen Cha Cha Cha zum Lied „Out Out“ (Joel Corry, Jax Jones, Charli XCX, Saweetie)

Dieses Bild werden „Let‘s Dance“-Fans am Abend des 18. Februars nicht zu sehen bekommen - Joachim Llambi fällt aus © RTL / Stefan Gregorowius

„Let‘s Dance“-Drama - Joachim Llambi positiv auf Corona getestet

Wer bei der großen Kennenlernshow normalerweise einer der schärfsten Kritiker ist, ist Joachim Llambi. Dieses Jahr jedoch ist alles anders: der „Let‘s Dance“-Juror fällt aufgrund einer Corona-Erkrankung zum Staffelauftakt aus. Weshalb auch der Sender selbst von dieser Neuigkeit überrascht wurde und die Nachricht am Freitagmorgen nur kurz und knapp bei „Guten Morgen, Deutschland“ verkündete.

Wie Llambi selbst der „Bild“-Zeitung erzählte, sei der Verlauf seiner Corona-Erkrankung glücklicherweise milde. „Leider stimmt das, ich habe Corona. Aber mir geht es großartig und ich spüre so gut wie keine Symptome. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich mich angesteckt haben könnte. Ich war viel unterwegs.“

RTL-Liebling Joachim Llambi fällt aus - Rurik Gislason springt als „Let‘s Dance“-Juror ein

Trotz Joachim Llambis Erkrankung wird die „Let‘s Dance“-Jury in Gänze auftreten. Denn wie die Instagram-Seite der Show bereits bekannt gab, wird Profi-Fußballer Rúrik Gíslason (33) für den Staffelauftakt den Platz von Joachim Llambi einnehmen. Jedoch müssen Fans nicht komplett auf den langjährigen Juror verzichten: er wird in der Show zugeschaltet.

Auch wenn viele Zuschauer hoffen, dass Llambi schon nächste Woche in alter Frische an das Jurypult zurückkehren wird, ist Rúrik Gíslason ein würdiger Ersatz. Schließlich gewann der Sportler mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin im vergangenen Jahr die 14. Staffel „Let‘s Dance“ und den begehrten Titel „Dancing Star“.

