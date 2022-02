„Let‘s Dance“: Fan-Euphorie zum Auftakt der 15. Staffel - ausgerechnet Ex-Star der Show sorgt für Jubel-Stürme

Von: Linda Rosenberger

Rurik Gislason springt als Juror für Joachim Llambi ein. © Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Gerade ist „Let‘s Dance“ in die 15. Runde gestartet, doch statt der neuen Kandidaten der RTL-Show begeistert zum Staffelauftakt ausgerechnet ein Ex-Tanz-Star.

Köln - Da hat sich RTL bei der Auswahl der neuen Kandidaten für die neue Runde „Let‘s Dance“ schon so viel Mühe gegeben, und trotzdem ist es ausgerechnet ein ehemaliger „Dancing Star“, der zum Staffelauftakt des Erfolgsformats für die größte Begeisterung seitens der Fans sorgt. Denn auch wenn die in der „Kennenlern-Show“ zwar mit Spannung verfolgt haben dürften, welche Promi-Profi-Paarungen in dem Tanzwettbewerb dieses Jahr an den Start gehen werden, war es letztlich doch das Wiedersehen mit einem ihrer Lieblinge, das vor allem in den sozialen Netzwerken regelrechte Wellen der Begeisterung ausgelöst hat.

„Let‘s Dance“: Ehemaliger „Dancing Star“ begeistert Twitter-Community nach Staffelauftakt

Er ist der amtierende „Dancing Star“: Rurik Gislason. In der vergangenen Staffel „Let‘s Dance“ hat sich der Fußballer ganz nach oben getanzt und als „Hottie“ der Show wohl vor allem seine weiblichen Fans immer wieder aufs Neue entzückt. Da wundert es nicht, dass Rurik auch 2022 gerne wieder in dem RTL-Format gesehen wird. Diese Freude hat der Sender seinem Publikum nun tatsächlich wieder gemacht und den Isländer prompt wieder in die Sendung geholt. So durfte der Frauenschwarm nach Joachim Llambis unerwarteter Corona-Infektion nicht nur dessen Platz hinter dem Jurypult einnehmen, sondern auch das Tanzparkett ein weiteres Mal betreten.

Twitter-User begeistert nach Rurik Gislasons „Let‘s Dance“-Comeback

Als er dort dann nochmal einen seiner liebsten Tänze zum Besten gab, gab es für das Publikum wiederum kein Halten mehr. Gerade in den sozialen Netzwerken feierten die User Rurik folglich für seine mal wieder atemberaubende Performance: „Ich will eine Zugabe“ wurde der „Augenschmaus“ des Fußballers und seiner Profipartnerin Renata auf Twitter beispielsweise euphorisch kommentiert. Nach seiner Dauerpräsenz bei RTL kam ein anderer User zugleich auf den Gedanken, der „Dancing Star 2021“ habe den Sender womöglich bereits übernommen. Stören dürfte das, der Mehrheit nach zu urteilen, wohl aber nur die wenigsten. (lros)

Wer wird „Dancing Star 2022“?

Doch bei all der Begeisterung, die Rurik auslöst - dieses Jahr wird garantiert ein Nachfolger für ihn gefunden, denn ab dem 18. Februar 2022 geht RTL mit der neuen Staffel „Let‘s Dance“ ja bekanntlich auf die Suche nach einem neuen „Dancing Star“. Ob Amira Pocher oder Mathias Mester vielleicht gute Chancen haben?