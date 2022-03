Let‘s Dance: Frauen und Männer müssen in Gruppentanz-Special gegeneinander antreten

Teilen

Die Jury bei „Let‘s Dance“ kann insgesamt 30 Punkte vergeben. „Let‘s Dance“ ist am Freitag, 18. März, um 20.30 Uhr auf RTL zu sehen. © Stefan Gregorowius/RTL

In der vierten Folge von „Let‘s Dance“ wird es neben Einzeltänzen auch Gruppentänze geben. Im „Girls vs. Boys“-Special der RTL-Show treten Frauen gegen Männer an. Weshalb in dieser Woche besonders viel auf dem Spiel steht, lesen Sie hier:

Köln/Fulda - Nachdem Lilly zu Sayn Wittgenstein, Caroline Bosbach und Timur Ülker in der vergangenen Show wegen einer Corona*-Infektion pausieren mussten, sind sie in dieser Woche bei „Let‘s Dance*“ wieder am Start. Ganz ohne Ausfälle bleibt die Show am Freitag allerdings nicht: Wie RTL in einer Pressemitteilung informiert, wurde Profitänzerin Kathrin Menzinger positiv getestet und fällt deshalb aus. Für sie springt Regina Luca ein und tanzt mit René Casselly.

Weshalb in der vierten Folge von „Let‘s Dance“ besonders viel auf dem Spiel steht, verrät fuldaerzeitung.de*.

Somit gehen am 18. März zwölf Paare aufs Parkett, um die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Neben den Einzeltänzen wird es in der RTL*-Tanzshow diesmal auch Gruppentänze geben. Beim sogenannten „Girls vs. Boys“-Special treten die Damen und Herren von „Let‘s Dance“ gegeneinander an. Getanzt wird zu den Songs „It‘s Tricky“, „I Like To Move It“ und der koreanischen Pop-Sensation „Gangnam Style“. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.