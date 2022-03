Hardy Krüger Jr. muss „Let‘s Dance“ wegen Corona verlassen: Ex-Star kehrt mit neuem Profi-Partner zurück

GNTM-Fans wütend wegen Catwalk auf dem Wasser: „Den Mist braucht kein Mensch!“

Fans von „Germany‘s next Topmodel“ konnten in der vergangenen Folge nicht nachvollziehen, wieso der pinke Catwalk auf dem Wasser war. Und äußerten ihre Meinungen in den Social-Media-Netzwerken.