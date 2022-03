Schlagerstar Michelle im Playboy: „Let‘s Dance“-Kandidatin ist „mit 50 Jahren schön wie nie“

Von: Alica Plate

Teilen

Egal ob auf der Bühne oder dem Tanzparkett von „Let‘s Dance“, Schlager-Sängerin Michelle macht eine Mega-Figur. Nun sorgt sie für eine große Überraschung: Knapp 16 Jahre nach ihrem ersten Playboy-Shooting ließ sie sich erneut für das Magazin ablichten.

Köln - Derzeit fegt Schlagersängerin Michelle bei „Let’s Dance“ (alle News zur Tanzshow gibt es auf der Themenseite) über das Tanzparkett und ist dabei durchaus erfolgreich. Doch nun sorgt sie nicht mit ihrer Choreografie in der RTL-Show für Aufsehen, sondern mit freizügigen Bildern. Die 50-Jährige hat sich zum zweiten Mal für das Playboy-Magazin ablichten lassen und stellt dabei unter Beweis, dass Alter tatsächlich nur eine Zahl ist, wie tz.de berichtet.

Michelle Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 (Alter 50 Jahre) in Villingen-Schwenningen Kinder Marie Reim, Céline Oberloher, Mia-Carolin Shitawey Hits One Way Ticket, Nicht verdient, Paris, Flügel

Michelle stellt ihr Tanztalent bei „Let‘s Dance“ unter Beweis

Michelle ist nicht nur eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands, sondern stellt immer wieder unter Beweis, dass sie auch andere Talente hat. Denn auch die Tanzleistung der 50-Jährigen kann sich sehen lassen - an der Seite von Christian Polanc (43), stellt sie derzeit ihr Können in der RTL-Show „Let‘s Dance“ unter Beweis.

Mit Hits wie „Träume haben Flügel“ und „Paris“ begeistert die in Villingen-Schwenningen geborene Schlagersängerin ihre Fans. In diesem Jahr feiert sie bereits ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Ein Erfolg, der nicht abzubrechen scheint. Denn von ihrem Alter lässt sich Michelle definitiv nicht bremsen. Nicht nur auf der Bühne gibt sie Vollgas, sondern die 50-Jährige stellt immer wieder unter Beweis, dass sie sich in ihrer Haut noch immer extrem wohlfühlt

Schlagerstar Michelle überzeugt mit Mega-Figur

Michelle sorgt nun nämlich für eine große Überraschung: Nachdem die hübsche Blondine bereits 2006 für die deutsche Ausgabe des Playboys posierte, hat sie sich knapp 16 Jahre später erneut dazu entschlossen, ihren Körper in dem Magazin zur Show zu stellen.

Lesen Sie auch Zukunft des Familienzentrums Allach steht auf der Kippe ‒ Kann die Stadt das Angebot sichern? Viele Angebote im Familienzentrum Allach stehen ohne Finanzhilfe der Stadt ab 2023 auf der Kippe. Mit einem Hilferuf hat sich das Team an den Stadtrat gewendet. Zukunft des Familienzentrums Allach steht auf der Kippe ‒ Kann die Stadt das Angebot sichern? Preisschock bei Sprit und Heizöl: Münchner zahlen kräftig drauf - das raten Experten Der russische Angriff auf die Ukraine hat enorme Folgen für München. Wegen der Sanktionen gegen Russland werden die Bürger tiefer in die Tasche greifen müssen. Tankstellen-Betreiber befürchten Spritpreise von 3,50 Euro pro Liter, Vermieter rechnen für 2023 mit enormen Nebenkostennachzahlungen. Und die Stadtwerke denken laut darüber nach, weiter auf Steinkohleverbrennung zu setzen. Ein Überblick. Preisschock bei Sprit und Heizöl: Münchner zahlen kräftig drauf - das raten Experten

Dabei sticht besonders die Figur der Schlagersängerin ins Auge. Dass sie bereits 50 Jahre alt ist und drei Kinder zur Welt gebracht hat, rückt beim Anblick ihres durchtrainierten Körpers komplett in den Hintergrund. Es heißt ja nicht umsonst „man ist nur so alt, wie man sich fühlt“. Genau diese Message scheint auch Michelle mit den heißen Bildern versprühen zu wollen.

„Let‘s Dance“-Star Michelle im Playboy: Schlagersängerin „Mit 50 Jahren schön wie nie“

„Ich bin eine Frau, die im Leben steht. Ich möchte zeigen, dass jede Frau in jedem Alter schön aussehen kann. Wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute“, so die diesjährige „Let‘s Dance“-Kandidatin gegenüber Bild. Anschließend stellt sie klar: „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie.“

Eine starke Botschaft, mit der sie anderen Frauen sicherlich Mut macht, sich so zu zeigen, wie sie sich fühlen - ganz egal, was andere denken. Denn ihr Alter und ihre Erfahrung haben Michelle zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist. „Ich bin reifer geworden. Ich fühle mich bei mir angekommen. Das sieht man auch auf den Bildern“, verkündet die Schlagersängerin stolz. Was ihre Fans von den Bildern halten werden? Wir sind gespannt!

Michelle nimmt das Training bei Let‘s Dance derzeit ganz schön mit

Das Training bei Let‘s Dance scheint für Michelle derzeit kein Zuckerschlecken zu sein, wie sie kürzlich auf Instagram gestand. Ungeschminkt und völlig fertig gestand sie, nach dem Training, dass sie „mega kaputt“ sei. Doch die Arbeit zahlt sich aus, denn die Schlagersängerin hangelt sich von Show zu Show und begeistert Jury und Publikum.

Verwendete Quellen: Bild.de