„Das könnte was werden“: „Let‘s Dance“-Kandidatin Sarah Mangione einst verliebt in Hardy Krüger jr.

Teilen

Sarah Mangione enthüllte jüngst, dass sie Hardy Krüger jr. einst „süß“ fand - nun treten beide bei „Let‘s Dance“ gegeneinander an (Fotomontage) © RTL/Stefan Gregorowius

Sie verrät ihren Schwarm: Sarah Mangione fand einst Hardy Krüger jr. „süß“. Die Show-Teilnehmerin freut sich darauf, bei „Let’s Dance“ wieder auf den Star zu treffen.

Köln - Sängerin und Schauspielerin Sarah Mangione (31) wird mit 13 anderen prominenten Show-Kandidaten an dem RTL-Tanzwettbewerb „Let’s Dance“ teilnehmen. Im Rahmen der Sendung trifft sie auf Schauspieler Hardy Krüger jr. (53), für den sie als Teenager sehr geschwärmt haben soll. Im Alter von 11 Jahren traf sie bereits auf ihn, als ihre Mutter sie ins Theater mitnahm. Dabei geriet die Schönheit ins Schwärmen für den Star, den sie damals sehr „süß“ fand und sich ausmalte, dass zwischen ihnen etwas entstehen könnte. Deshalb freut sich jetzt umso mehr darauf, ihn in der Sendung wiederzusehen!



Kurz vor der Kennenlernshow des Talentwettbewerbs verriet sie gegenüber RTL auf die Frage, welchen der Show-Teilnehmer sie bereits kennen würde, über den Star: „Ich weiß noch, dass ich den immer sehr süß fand und dann war ich immer ganz aufgeregt, als er immer ins Theater kam […].“ Sie fügte hinzu: „Ich hatte immer das Gefühl, das könnte was werden.“ Hardy Krüger jr. hingegen schien sich nicht mehr an ihr vergangenes Treffen zu erinnern und erklärte: „Das ist schon sehr, sehr, sehr, lange her.“

Sarah Mangione und Hardy Krüger jr. - spannendes Wiedersehen!

Die Fans des RTL-Formats können also gespannt sein, wie das Wiedersehen zwischen den beiden ablaufen wird! Auch welche Tanzpartner ihnen zugeordnet werden, dürfen die Zuschauer am 18. Februar ab 20:15 Uhr bei der spannenden „Let’s Dance“-Kennenlernshow mitverfolgen. Daraufhin wird die Show immer freitags ab 20:15 Uhr und parallel dazu über den Livestream auf RTL+ anzuschauen sein. Zur Einstimmung auf die kommenden Folgen haben Fans die Möglichkeit, sich dort auch die vergangenen Staffeln anzusehen.