„Es war nur eine kurze Bettszene“: Michelle darf bei „Let‘s Dance“ mit altem Bekannten tanzen

Von: Jonas Erbas

Große Freude bei Michelle: Die Schlagersängerin bekam mit Christian Polanc bei „Let‘s Dance“ (RTL) einen alten Bekannten als Tanzpartner zugeteilt. An der Seite des 43-jährigen Profitänzers drehte die Musikerin einst sogar „eine kurze Bettszene“.

Köln - Am Freitagabend (18. Februar) wurde bei RTL nicht nur der Auftakt der sage und schreibe 15. Staffel von „Let‘s Dance“ (alle Infos zur Tanzshow auf der Themenseite) gefeiert, sondern den 14 Kandidaten auch gleich ihre Tanzpartner zugeteilt. Schlagerstar Michelle (50) darf in den kommenden Folgen mit Profitänzer Christian Polanc (43) über das Parkett fegen und freute sich riesig – immerhin standen die beiden für eine intime Szene bereits gemeinsam vor der Kamera, wie tz.de berichtet.

Michelle (eigentlich: Tanja Gisela Hewer) Schlagersängerin Kinder Drei Töchter, u.a. Marie Reim (* 2000) Geboren 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen Erfolgreichster Hit Idiot (mit Matthias Reim; über 150.000 Verkäufe)

Michelle feiert „Let‘s Dance“-Einstand – Schlagerstar holt mit erstem Tanz 15 Punkte

Für Michelle und 13 weitere prominente „Let‘s Dance“-Teilnehmer (alle Teilnehmer aus allen Staffeln im Überblick) wurde es direkt zum Staffelauftakt richtig ernst: In der Kennenlernshow mussten die Amateurtänzer bereits zeigen, was sie können und mit einem zufällig zugeteilten Partner eine erste Choreografie performen.

Die Schlagersängerin versuchte sich an einem nicht immer einfachen Quickstep und sahnte am Ende trotz kleinerer Schwierigkeiten immerhin 15 Punkte von der Jury ab. Zuvor hatte sie erklärt, dass viele Zuschauer sie aufgrund ihrer Bühnenerfahrung in der Favoritenrolle sähen. Der wurde die 50-Jährige allerdings nur zum Teil gerecht.

Bei „Let‘s Dance“ bekam Michelle Profitänzer Christian Polanc als Partner zugeteilt – und freute sich riesig! Die beiden kennen sich von einem Videoclipdreh der Schlagersängerin © RTL/Stefan Gregorowius

Michelle tanzt bei „Let‘s Dance“ mit Christian Polanc – die beiden drehten schon „kurze Bettszene“

Jubeln durfte Michelle trotzdem – und tat dies dann auch, als mit Christian Polanc ihr Tanzpartner für die laufende „Let‘s Dance“-Staffel feststand. Vorab hatte die Schlagersängerin zwar erklärt, sie würde gerne mit Massimo Sinató (41) über die Tanzfläche wirbeln, schien mit der Zuteilung dann aber doch recht zufrieden, immerhin hat sie nun einen kleinen Vorteil: Mit Christian Polanc durfte sie nämlich bereits 2020 beim Videodreh zu „Vorbei vorbei“ tanzen.

„Christian durfte mal in deinem Musikvideo mittanzen, habe ich gesehen. Das war sehr cool“, sprach Moderatorin Victoria Swarovski (28) die beiden auch sofort auf ihre vorherige Zusammenarbeit an. „Es war nur eine kurze Bettszene“, lachte Michelle verlegen, untertrieb damit aber maßlos: In dem verführerischen Video von „Vorbei vorbei“ wird im Bett nämlich nur kurz gekuschelt, bevor beide gekonnt das Tango-Tanzbein schwingen.

Michelle stellt hohe Ansprüche an „Let‘s Dance“-Tanzapartner – „Muss alles aus mir rausholen“

„Nur damit ich das richtig verstehe: Ihr habt eine Bettszene gedreht?“, erkundigte sich „Let‘s Dance“-Urgestein Daniel Hartwich (43) belustigt, doch sein Scherz ging nicht richtig auf. „Ja. Das war ein Musikvideo. Hast du sowas schon einmal gesehen?“, ließ Christian Polanc den Moderator auflaufen. Michelle selbst war all das egal – sie schien sichtlich aufgeregt, wirkte aber mindestens genauso glücklich.

Und was erwartet die Schlager-Schönheit von ihrem Tanzpartner? „Er muss alles aus mir rausholen“, so die 50-Jährige, die nun hofft, mit Christian Polanc „perfekt auf dem Parkett“ abzuliefern. Ob ihr das gelingt, zeigt sich ab jetzt freitags immer um 20.15 Uhr.

Schlagerstar Michelle muss für „Let‘s Dance“ richtig leiden: „Füße tun saumäßig weh“

Schon bevor Michelle am Freitagabend ihren großen „Let‘s Dance“-Einstand feierte, musste die Schlagersängerin für die erste Show bereits fleißig proben – und das sogar an ihrem 50. Geburtstag! „Meine Füße tun saumäßig weh, wir haben den ganzen Tag getanzt“, zeigte sie sich danach erschöpft.

