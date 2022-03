„Let‘s Dance“-Partner von Michelle: Christian Polanc wehrt sich gegen Jury-Urteil – „Nicht gerechtfertigt“

Teilen

Frust bei „Let‘s Dance“: Das Urteil der Jury passt nicht allen Teilnehmern - und auch von den Tanzprofis gibt es hier und da Kritik (Fotomontage) © RTL/Stefan Gregorowius

Auf Instagram spricht Christian Polanc Klartext über das harte Jury-Urteil für seine Tanzpartnerin Michelle. Der „Let‘s Dance“-Profi scheint aufgebracht.

Diese Kritik hat gesessen! Bei der letzten „Let’s Dance“-Folge erhielten Michelle (50) und Christian Polanc (43) für ihren Cha-Cha-Cha gerade einmal elf Punkte von der Jury. Insbesondere Joachim Llambi (57) zeigte sich bei der Bewertung bescheiden und gab dem Tanzpaar magere drei Punkte. „Da hat nicht viel gestimmt!“, kritisierte das strenge Show-Urgestein. Christian Polanc stieß dieses Urteil allerdings sauer auf. In seiner Instagram Live-Reihe Coffeetalk teilte er seine Meinung zu der Punktevergabe – und ging hart mit der Jury ins Gericht.

„Let‘s Dance“-Profi Christian Polanc verteidigt Michelle

„Ich fand drei Punkte, ehrlich gesagt, vom Herrn Llambi hart und fand das im Vergleich zu manch anderen Paaren nicht gerechtfertigt. Ich glaube, das hat man mir in dem Moment angesehen“, gab der Profitänzer zu. Am liebsten hätte er Michelle in diesem Moment vor Llambi verteidigt: „Ich bin jemand, ich muss immer aufpassen, dass ich dann in dem Moment nicht etwas sage. Weil ich kann mich dann, wenn man so emotional ist, auch in Rage reden, aber das will ich dann auch nicht.“

Christian Polanc ist verwirrt über das Jury-Urteil

Doch auch das widersprüchliche Feedback von Llambi, Motsi Mabuse (40) und Jorge González (54) irritierte Christian Polanc. „Einer meinte, Michelle ist super gut, wenn sie alleine steht, aber unsicher, wenn sie bei mir in der Haltung steht und der jeweils andere hat in der anderen Minute genau das Gegenteil behauptet. Jetzt frage ich mich: Was soll ich tun?“, zeigte er sich verwirrt. Denn als Tanztrainer nimmt sich der TV-Star konstruktive Kritik natürlich gerne zu Herzen – umso schwieriger ist es, wenn sich die Juroren diesbezüglich uneinig sind.

Trotz allem ist Christian Polanc davon überzeugt, dass Michelle tänzerisch noch viel mehr drauf hat, als sie bisher in der Show gezeigt hat: „Sie ist einfach nur verdammt nervös.“ Dieser Meinung war übrigens auch die Schlagersängerin selbst. „Ich denke, dass ich mich selber manchmal blockiere“, gestand sie nach ihrem Auftritt. In der kommenden „Girls vs. Boys“-Show, die wie immer am Freitag ausgestrahlt wird, kann Michelle hoffentlich beweisen, was wirklich in ihr steckt.