„Let‘s Dance“ (RTL): René Casselly zeigt vollen Körpereinsatz - dann blutet seine Profi-Tanzpartnerin

Von: Linda Rosenberger

René Casselly ist Zirkusartist, amtierender „Ninja Warrior" und Cousin von Schlagerstar Ramon Roselly. Jetzt nimmt der 25-Jährige auch an „Let´s Dance" teil - und verursachte dort bereits einen gefährlichen Unfall.

Das geht ja schon gut los: René Casselly ist in der ersten „Let‘s Dance“-Trainingswoche bereits zum Verursacher eines gefährlichen Zwischenfalls geworden.

Köln - Er ist der amtierende „Ninja Warrior“ und tatsächlich scheint René Casselly ein stahlharter Kämpfer zu sein, dem man besser nicht zu nahe kommen sollte. So stellte es sich zumindest gerade in der ersten „Let‘s Dance“-Trainingswoche dar. Denn nun, da der 25-Jährige auch in dieser RTL-Show antritt, um dort ebenfalls den Titel zu holen, beweist er ebenfalls vollen Körpereinsatz - zuletzt allerdings zum Schaden seiner Profipartnerin. So verursachte René gerade erst einen gefährlichen Unfall auf dem Parkett, der Kathrin Menzinger deutliche Spuren davontragen ließ.

„Let‘s Dance“-Kandidat René Casselly verursacht gefährlichen Trainingsunfall

Beim Tanzen kommt man sich nahe, bei „Let‘s Dance“ oftmals näher und mit René Casselly wirds offenbar schnell auch mal zu eng - zumindest räumlich gesehen. Als der „Ninja Warrior“ nämlich nach dem großen Staffelauftakt der erfolgreichen RTL-Show mit seiner neu zugeteilten Profipartnerin Kathrin Menzinger die erste gemeinsame Choreografie probte, war ihr Tanzabstand offensichtlich ein wenig zu klein.

Schwupps hatte die Österreicherin auch schon den Ellenbogen ihres prominenten Schützlings im Gesicht - samt deutlicher Folgen: Nach ihrem gar nicht mal so ungefährlichen Zusammenprall begann der „Let‘s Dance“-Profi tatsächlich, aus der Lippe zu bluten und kam dabei doch noch relativ glimpflich davon. Um ihr Leid zu lindern und einer drohenden Schwellung entgegenzuwirken, musste dann schnell ein Coolpack her, wie das Trainingsvideo des Kamikaze-Paares beweist.

„Let‘s Dance“ 2022: Welchen Tanz tanzen René Casselly und Kathrin Menzinger nach ihrem Trainingsunfall?

Doch auch René selbst blieb nach dem Unfall nicht unversehrt: „Warum blutest du denn?“, wundert sich Kathrin Menzinger, denn eigentlich sei sie es doch gewesen, die den Ellenbogen des 25-Jährigen abgekriegt hat. Aber als erfahrener Tanzprofi scheint auch Kathrin Menzinger hart im Nehmen: „Alles gut, blutet nur ein bisschen aus dem Mund gerade“, kann sie alle beruhigen. Es sei auch nur ein „kleiner Cut“, gibt sie weiter Entwarnung und kann nach dem Missgeschick - wenn auch zwischen geschwollenen Lippen - schon wieder lachen.

„Wenn ihr wüsstet, welchen Tanz wir tanzen“, witzelt die lädierte Kathrin. Alle, die das aber tatsächlich wissen mögen und sehen wollen, ob es in Zukunft bei ihr und René Casselly etwas sanfter im Training zugeht, die sollten freitags am besten immer RTL einschalten, denn dann laufen die neuen Folgen „Let‘s Dance“ immer pünktlich zur Primetime. (lros)