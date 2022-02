Let‘s Dance (RTL) startet heute: Riccardo Basile tanzt Tango

Von „Sky“ zu „Let’s Dance“ auf RTL: Riccardo Basile aus dem Landkreis Fulda ist Kandidat der Tanzshow 2022. © privat

Die neue Staffel „Let‘s Dance“ startet - mit dabei: Sky-Moderator Riccardo Basile. In der Kennenlernshow muss der gebürtige Fuldaer Tango tanzen. Außerdem entscheidet sich, mit welcher Partnerin er die RTL-Show bestreitet. Welche Voraussetzungen diese mitbringen muss, lesen Sie hier:

Fulda - Für Riccardo Basile*, der in Fulda* geboren wurde, und die 13 anderen Promis der diesjährigen „Let‘s Dance*“-Staffel wird es am Freitagabend (20.15 Uhr, live auf RTL*) ernst. In der „großen Kennenlernshow“ treffen sie auf die 14 Profitänzer und erfahren, wer in den nächsten Wochen mit wem das Tanzbein schwingen wird.

Riccardo Basile wünscht sich als Tanzpartnerin „einen General“, wie fuldaerzeitung.de* berichtet.

In der Auftaktsendung treten jeweils zwei Promis mit zwei Profis an, um erstmals zu zeigen, ob und welches Tanztalent in ihnen schlummert. Wie RTL mitteilt, werden Riccardo Basile und Hardy Krüger Jr. mit Renata Lusin und Isabel Edvardsson tanzen - und zwar einen Tango auf „Fade To Grey“ (Visage). *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.