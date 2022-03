„Let‘s Dance“ 2022: Süße Publikums-Überraschung für Amira Pocher - doch dann wird plötzlich gestänkert

Von: Linda Rosenberger

Kann Amira Pocher (rechts) „Let‘s Dance“ 2022 gewinnen? Aus dem Publikum bekam sie zuletzt zumindest prominente Rückendeckung, jemand anderes aber in gewisser Weise zugleich sein Fett ab. © Stefan Gregorowius/RTL/RTL+

Als Kandidatin der neuen „Let‘s Dance“-Staffel durfte sich Amira Pocher gerade über prominente Unterstützung freuen. Doch dann teilte ihr Überraschungsgast aus.

Köln - Eigentlich war die erste Runde der neuen Staffel „Let‘s Dance“ für Amira Pocher eine - wie es so schön heißt - „gmahde Wiesn“, nachdem sie in der großen Kennenlern-Show das begehrte Direkt-Ticket gewonnen hatte und somit nicht ausscheiden konnte. Nichtsdestotrotz gab die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher auf dem RTL-Parkett ihr Bestes. Bei all dem Einsatz dürfte es ihr aber bestimmt auch gutgetan haben, dass sie sich über prominente Unterstützung im Publikum freuen durfte - wenngleich die Freude über ihren besonderen Überraschungsgast vielleicht nicht bei jedem allzu lange gehalten hat. Denn der fand nicht nur lobende Worte.

„Let‘s Dance“ 2022: Überraschungsgast für Amira Pocher taucht plötzlich im Live-Publikum der RTL-Show auf

Zu Beginn der ersten offiziellen „Let‘s Dance“-Runde war Amira Pocher aber noch auf sich allein gestellt. Die prominente Rückendeckung aus dem Live-Publikum stieß erst später dazu. Bis Amira nach den anderen Tanzpaaren aber an der Reihe war, kam ihr ganz besonderer Support dann doch noch ins Studio: Ihr Ehemann Oliver Pocher. Als ehemaliger und somit quasi erfahrener „Let‘s Dance“-Kandidat fand Olli wegen der 14 Jury-Punkte für die Salsa seiner Frau jedoch auch Grund zum Tadel: „Da habe ich ja mehr in der ersten Sendung gehabt, muss man ja fast sagen“, flunkerte der Comedian in gewohnt spitzzüngiger Manier.

Amiras Teilnahme in dem TV-Tanzwettbewerb lohne sich aber dennoch - alleine schon wegen der Maske, so Olli Pocher in der Live-Sendung: „Jeden Freitag kommt ne andere Frau nach Hause“, witzelte er und legte nach, seine Frau würde sich frisurentechnisch nicht nur langsam an ihren Tanzpartner Massimo, sondern auch an dessen Hund anpassen.

„Let‘s Dance“ 2022: Oliver Pocher witzelt in der RTL-Show nicht nur über seine Amira

Amira ist allerdings nicht die Einzige, die von ihrem vorlauten Gatten das Fett wegbekommt. Denn einmal warmgeschossen, stänkerte der beliebte Quatschkopf gleich weiter. So gefiel es ihm offenbar gar nicht, dass Wolfgang Bosbach, dessen Tochter Caroline ebenfalls derzeit bei „Let‘s Dance“ antritt, als weiterer Promi im Live-Publikum mehr Interview-Zeit bekam als er. Dem ehemaligen Bundestages-Mitglied seien vier Fragen gestellt worden „und ich werd hier so abgefrühstückt?“, echauffierte sich der Witzbold künstlich und meinte zugleich, den Grund dafür bereits zu kennen: „Nur, weil ich nicht die CDU wähle?!“, konnte Olli selbst über seinen Spaß schmunzeln und auch dem Politiker ein Lachen abringen.

„Let‘s Dance“ 2022 (RTL): Auch Pietro Lombardi jubelt für Amira Pocher

Aber nicht nur diese beiden Promis saßen im Publikum - Amira Pocher bekam gleich zweifachen Promi-Support, denn auch Kumpel Pietro Lombardi saß im Publikum. Familie Pocher zog nach Flut-Schäden am Eigenheim in das Haus des Sängers. Lombardi bekam wohl selbst bereits eine Einladung zur „Let‘s Dance“-Teilnahme, stand aber noch nicht auf der Tanz-Bühne.

Letztlich zeigte sich Oliver Pocher aber doch noch ganz versöhnlich: „Ich muss keine Tipps geben, die tanzt ja besser als ich, die ist sympathischer als ich, die sieht besser aus als ich“, gab der stolze Ehemann zu. „Jetzt muss sie noch weiter kommen als ich. Ich habe ein gutes Gefühl“, prophezeite Olli Pocher in die RTL-Kameras. Ob er damit Recht behält? Das können alle „Let‘s Dance“-Fans immer freitags zur Primetime mitverfolgen, wenn RTL die neuen Folgen der Tanzshow zeigt. (lros)