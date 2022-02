„Let‘s Dance“ 2022: Das sind die Profitänzer der 15. Staffel - drei Publikumslieblinge endlich wieder dabei

Von: Linda Rosenberger

RTL verkündete am Donnerstag, welche Profitänzer 2022 bei „Let‘s Dance“ antreten. Eine Personalie erfreute die Fans immens. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der 15. Staffel „Let‘s Dance“ werden die Profitänzer ihren Promis wieder das Tanzen lernen. Dabei darf man sich auf einige lang vermisste Gesichter freuen.

Köln - Sie lassen einen träumen, während sie selbst über das Parkett schweben: Die „Let‘s Dance“-Profis verstehen sich bestens auf ihr Hand- beziehungsweise Fußwerk, wenn sie sich die Tanzschuhe überstreifen. Jedes Jahr geben sie ihr Können mit allzu großer Passion dabei an ihre prominenten Schüler, die sie in dem RTL-Tanzwettbewerb an die Seite gestellt bekommen weiter - und werden dabei selbst zum Star. So gelten einige von ihnen mittlerweile als wahre Publikumslieblinge, ohne die die TV-Show gar nicht mehr vorstellbar wäre. Umso erfreulicher ist es da sicherlich für alle Fans, dass es in der 15. Staffel des Fernsehformats endlich auch wieder ein Wiedersehen mit bereits vermissten Gesichtern geben wird. Nachdem RTL den heutigen Cast der „Let‘s Dance“-Profis unlängst offiziell bekannt gegeben hat, haben wir hier alle Tänzer für Sie im Überblick, die 2022 mit ihren zugeteilten berühmten Partnern um den Titel antreten werden.

„Let‘s Dance“ 2022: Diese Profis sind in der 15. Staffel dabei

Drei Comebacks und eine Premiere - das verspricht die Liste der diesjährigen „Let‘s Dance“-Profis. Hier haben wir bereits einen ersten Überblick, auf wen sie sich dieses Jahr im Rahmen der 15. Staffel der RTL-Show freuen dürfen.

Andrzej Cibis

Christian Polanc

Christina Luft

Ekaterina Leonova

Evgeny Vinokurov

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Malika Dzumaev

Massimo Sinató

Patricija Ionel

Renata Lusin

Vadim Garbuzov

Valentin Lusin

Zsolt Sándor Cseke

Drei Comebacks und ein Newcomer unter den diesjährigen „Let‘s Dance“-Profis

Wirft man als treuer „Let‘s Dance“-Fan einen Blick auf den heurigen Profi-Cast, lässt der einem bestimmt schnell das Herz höher schlagen, denn die drei „alten Hasen“ und über die Jahre liebgewonnenen Tanzstars Massimo Sinató, Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova sind 2022 endlich wieder in der RTL-Show dabei.

Auffallen dürfte einem außerdem der Name Zsolt Sándor Cseke, denn der gebürtige Rumäne feiert in diesem Jahr sein großes „Let‘s Dance“-Debüt. Zuvor war er aber im Rahmen des Tanzwettbewerbs bereits in Erscheinung getreten, denn der 33-Jährige war 2021 schon Teil des Ensembles der zu der Fernsehsendung dazugehörigen Live-Tour! Seit 2015 ist er außerdem an der Seite von Profitänzerin Malika Dzumaev, ihrerseits ebenfalls Teil der „Let‘s Dance“-Familie, zu sehen. In seiner Karriere hat Zsolt bereits diverse Titel gewonnen und arbeitet erfolgreich als Trainer und Wertungsrichter. Ob ihn die neue Herausforderung in der Tanzshow aber vielleicht nervös macht?

Isabel Edvardson, Massimo Sinato und Ekaterina Leonova sind in der 15. Staffel „Let‘s Dance“ wieder dabei

Eine, die im Interview zugibt, vor ihrem großen „Let‘s Dance“-Comeback tatsächlich nervös zu sein, ist Ekaterina Leonova. Nach zweijähriger Pause ist die zur Freude vieler nun endlich wieder auf dem RTL-Parkett zu sehen. „Meine Freude kann man nicht beschreiben“, fiebert Ekat ihrer Rückkehr in die TV-Show bereits entgegen.

Ähnliches dürfte auch für Isabel Edvardsson gelten, denn für die gebürtige Schwedin fühlt sich ihre heurige „Let‘s Dance“-Teilnahme an, wie ein „nach Hause kommen“. Schließlich ist die frischgebackene Mama bereits seit der ersten Staffel Teil der RTL-Show. Nun kehrt sie nach ihrer Babypause im vergangenen Jahr in das Erfolgsformat zurück - genauso wie ihr Kollege Massimo Sinato.

„Ich habe das Parkett schon vermisst“, gesteht auch der Halbitaliener, nachdem er nach der Geburt seines Kindes ebenfalls eine Runde in der RTL-Show ausgesetzt hat. Die Entscheidung, sich eine Auszeit für seine Familie genommen zu haben, bereut der frisch gebackene Papa aber trotzdem nicht - immerhin wachse der Nachwuchs ja auch so schnell.

„Let‘s Dance“ 2022: Welches Promi-Profi-Gespann wird „Dancing Star“?

Um trotz ihres „Let‘s Dance“-Comebacks nicht auf Zeit mit ihren Liebsten verzichten zu müssen, planen sowohl Isabel als auch Massimo, sich von ihrer Familie zu der RTL-Show begleiten zu lassen. Da werden hinter den Kameras bestimmt dann große und auch kleinere Däumchen gedrückt.

Für wen sich das letztlich tatsächlich lohnt und welcher Profi mit seinem Promi den Titel „Let‘s Dance“-Gewinner ertanzen kann, das können alle Fans ab dem 18. Februar 2022 mitverfolgen, wenn die neue Staffel „Let‘s Dance“ in die 15. Runde startet. (lros)