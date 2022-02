Let‘s Dance 2022: Mathias Mester ist der erste kleinwüchsige Kandidat der RTL-Show - tanzt er sich nach oben?

Als Parasportler hat es der kleinwüchsige Mathias Mester unzählige Male auf dem Siegertreppchen gestanden. Schafft er es nun auch bei „Let‘s Dance“ ganz nach oben? © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mathias Mester hat in seiner Sportlerkarriere einige Titel und Medaillen gewonnen. Folgt für den kleinwüchsigen Powermann nun auch der „Let‘s Dance“-Pokal?

Köln - Auch wenn er in Zentimetern nicht viel messen mag, wenn er sich in sportlicher Hinsicht mit anderen misst, zählt Mathias Mester definitiv zu den ganz Großen: Als mehrfacher deutscher, Europa- und Weltmeister im Speerwurf, Kugelstoßen und Diskuswerfen gehört der Parasportler ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Athleten seiner Zunft. Zu all diesen Titel des kleinwüchsigen Münsteraners gesellen sich zudem paralympische Medaillen, einige geknackte Rekorde und beinahe unzählige weitere Auszeichnungen. Da fehlt ihm nun eigentlich nur noch eins: der „Let‘s Dance“-Pokal. Den will Mathias Mester nun in der 15. Staffel des TV-Tanzwettbewerbs gewinnen - auch wenn ihm bewusst ist, dass der Weg dahin voraussichtlich nicht allzu leicht sein dürfte. Aber kann sich der Powermann in der RTL-Show als der kleinste Teilnehmer überhaupt dennoch ganz nach oben tanzen?

„Let‘s Dance“ 2022: Mathias Mester möchte der erste kleinwüchsige „Dancing Star“ der RTL-Show werden

Dass vermeintlich fehlende Zentimeter alles andere als ein Hindernis darstellen müssen, um es ganz hoch hinaus zu schaffen, das hat Mathias Mester schon unzählige Male bewiesen. Gerade einmal 1,42 Meter misst der kleinwüchsige Sportlerstar, der seine Größe selbst immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Denn nicht nur, dass sich der Ex-Profisportler während seiner athletischen Karriere immer wieder auf dem Siegertreppchen stand, hat er auch fernab körperlicher Leistungen bereits einiges erreicht. So veröffentlichte der „Let‘s Dance“-Kandidat nicht nur sein eigenes Buch „Klein anfangen, groß rauskommen – Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“, sondern darf seit einem Jahr außerdem durch den Sport-Podcasts „KURZ & KNAPP“ führen und sich dank seiner kreativen Videos in den sozialen Netzwerken, in deren Fokus seine Körpergröße ebenfalls immer wieder steht, außerdem über zahlreiche Follower freuen.

Jetzt hat sich Mathias Mester aber ein weiteres Ziel gesetzt: die „Let‘s Dance“-Trophäe. Die geht in seiner Pokalsammlung nämlich scheinbar noch ab, wie der 35-Jährige im RTL-Interview meint. Aber das könnte sich nun ganz schnell ändern, denn Mathias Mester tritt in der 15. Staffel der RTL-Show nun gegen seine prominenten Konkurrenten und deren Profipartner an, um sich am Ende auch noch den Titel „Dancing Star“ 2022 zu sichern.

Wie weit schafft es Paralympics-Star Mathias Mester in der 15. Staffel „Let‘s Dance“?

Ob ihm das auch noch gelingt, das kann der kleinwüchsige Paralympics-Star selbst aber auch nur schwer vorhersagen. So gesteht er, er habe keine Ahnung, was auf ihn zukomme und weiß offenbar auch über mögliche Schwierigkeiten in dem TV-Tanzwettbewerb nur allzu gut Bescheid: „Der Mann ist normal größer, der Mann führt die Frau“, erklärt Mathias Mester, was bei ihm wegen der fehlenden Zentimeter vielleicht nicht so geht wie bei den anderen Tanzpaaren in der Fernsehshow. Ihm geht es bei der Herausforderung „Let‘s Dance“ letztlich aber vor allem um eines: „Ich möchte auf Augenhöhe tanzen“, verrät der Ex-Sportler sein oberstes Bestreben. „Ich hoffe, ihr fallt nicht von der Couch, sondern könnt es euch anschauen“, witzelt er zudem über seine kommende Leistung auf dem RTL-Parkett.

Ob er damit aber genauso brillieren kann wie bei den zahlreichen anderen Wettkämpfen in seinem Leben oder ob die Zuschauer sich vielleicht lieber mit Sturzhelm und Sicherheitsgurt auf ihr Sofa setzen sollten, das wird sich ab dem 18. Februar 2022 herausstellen. Dann startet die 15. Staffel „Let‘s Dance“ und bringt wieder das Tanzfieber in die deutschen Wohnzimmer. Wann, wo und wie genau sie die neuen Folgen des Erfolgsformats dabei verfolgen können, verraten wir Ihnen übrigens hier. (lros)