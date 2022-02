„Let‘s Dance“: Michelle liefert pikante Szenen - Mit diesem Profi ging sie vor Staffelstart auf Tuchfühlung

Von: Linda Rosenberger

Teilen

Sängerin Michelle darf in der RTL-Show „Let‘s Dance“ dabei sein - und hat offenbar schon mal ganz besonderen Kontakt zu einem der Tanzprofis aufgenommen. © Malte Krudewig/dpa/Archivbild

Schlagerstar Michelle ist Kandidatin in der 15. Staffel „Let‘s Dance“. Mit einem Profitänzer der RTL-Show durfte die Sängerin schon besondere Stunden verleben.

Köln - Er streicht zärtlich über ihr Bein, sie liebkost sein Gesicht und dann liegen sie auch noch kaum bekleidet nebeneinander im Bett - es sind schon ganz besondere Szenen, die Fans von Schlagerstar Michelle kurz vor deren „Let‘s Dance“-Teilnahme zu sehen bekommen. Denn bevor die Sängerin in der 15. Staffel der RTL-Show antreten wird, hat sie offensichtlich bereits Kontakt zu einem der Profitänzer aufgenommen - und ist ihm dabei augenscheinlich sogar ziemlich nahe gekommen.

„Let‘s Dance“-Kandidatin Michelle überrascht mit ganz besonderen Szenen an der Seite eines RTL-Tanzprofis

„Und schon wieder haben wir‘s getan“, singt Michelle in ihrem neuen Lied „Vorbei vorbei“ und tut dabei eines tatsächlich: eine richtig heiße Nummer auf die Tanzfläche legen. Das gelingt ihr sogar schon, bevor sie im Rahmen ihrer Teilnahme bei „Let‘s Dance“ die ersten sinnlichen Bewegungen überhaupt beigebracht bekommt. Denn wie man sieht durfte sie schon weit vor dem Start der 15.Staffel des Erfolgsformats einen der Profis aus der Sendung von einer ganz besonderen Seite kennen lernen. Konkret handelt es sich dabei um den gebürtigen Bayern Christian Polanc, der schon seit jeher Teil der RTL-Show ist.

„Let‘s Dance“-Profi Christian Polanc in Michelles neuem Musikvideo

Nun sorgen er und Michelle mit ganz heißen Szenen für Furore im Netz, da man die beiden plötzlich nicht nur in intimen Momenten und sogar nebeneinander im Bett liegend zu sehen bekommt. Aber gerade für die weiblichen „Let‘s Dance“, deren Herzen vielleicht für Christian höher schlagen dürften, ist das kein Grund, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Bei den feurigen Aufnahmen handelt es sich nämlich lediglich um ein paar Ausschnitte aus Michelles Musikvideo zu ihrer neuen Single, für das sie sich den „Let‘s Dance“-Profi als tänzerische Unterstützung an die Seite geholt hat.

Nichtsdestotrotz, die beiden scheinen recht gut miteinander zu harmonieren - und zwar so gut, dass Michelle bei ihrer Teilnahme in dem RTL-Tanzwettbewerb am liebsten gleich mit Christian weiter tanzen will. „Meine Wunschpartner sind Christian Polanc und Massimo Sinatò“, meint die Sängerin im Interview mit express.de. „Ich finde, dass die beiden am stärksten Emotionen beim Tanzen rüberbringen“, so der Schlagerstar weiter. Das ist vermutlich genau der Grund, weshalb sie den Ingolstädter kurzerhand für ihren Musikclip verpflichtet hat.

„Let‘s Dance“ 2022: Wie weit schafft es Michelle in dem RTL-Tanzwettbewerb?

Doch wenn die beiden jetzt tatsächlich schon miteinander das Vergnügen hatten, heißt das dann auch, dass sie bei „Let‘s Dance“ gleich weitertanzen dürfen? Sicher ist das noch nicht, da die künftigen Paare des Fernsehformats offiziell erst in der ersten Folge jeder neuen Staffel bekannt gegeben werden.

Ambitioniert ist Michelle vor ihren ersten Schritten auf dem Parkett aber bereits in jedem Fall: „Ich möchte bei dieser Show über mich hinaus wachsen. Mein Ziel ist natürlich auch Dancing Star 2022 zu werden“, hat sich der Schlagerstar vorgenommen. Ob die Sängerin diesen Plan wirklich in die Tat umsetzen kann wird sich im Laufe des Frühjahrs 2022 herausstellen, wenn die 15. Staffel „Let‘s Dance“ auf RTL läuft. (lros)

Zwei andere Promis, die Michelles Plänen aber einen Strich durch die Rechnung machen könnten, sind Amira Pocher und Mathias Mester, die ebenfalls zum neuen Promi-Cast gehören.