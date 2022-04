Wegen Bühnenumbau und Requisiten: „Let‘s Dance“ auf viele Werbeunterbrechungen angewiesen

Von: Malin Annika Miechowski

Teilen

Bei „Let‘s Dance“ 2022 holt RTL das altbekannte „Problem“ ein. Die Pausen während der Live-Shows sorgen für Unmut beim Publikum vor dem TV. Doch dafür gibt es eine Erklärung.

NRW – Bei den neuen Folgen von „Let‘s Dance“ 2022 auf RTL tanzen die Promis und Profis in der aktuellen Staffel wieder vor Live-Publikum. Doch gerade, wenn es um das Weiterkommen in die nächste Runde geht, kommt es auch auf die Zuschauer Zuhause an. Durch die kostenpflichtigen Anrufe für den jeweiligen Favoriten soll das Ticket für die kommende Show gelöst werden. Dafür gibt es einige Zeit durch die Werbepausen – zu viel Zeit, wie eine Untersuchung nun enthüllt, berichtet RUHR24*.

Tanzshow Let's Dance Erstausstrahlung 3. Apr. 2006 auf RTL Länge 150–230 Minuten

„Let‘s Dance“ 2022 mit zahlreichen Corona-Ausfällen: Sender reagiert auf besondere Situationen

Aufgrund von zahlreichen Corona-Infektionen bei „Let‘s Dance“ verlief die aktuelle Staffel bisher weniger so, wie es eigentlich geplant war. Nicht nur die Tanzpaare wurden durchgewürfelt, sondern auch der Ablauf der Show. So konnten kürzlich einige Teams der Promis und Tänzer gar nicht in der Live-Show auf RTL antreten. Kandidatin Michelle musste wegen einer Verletzung komplett aussteigen. Trotzdem musste die Sendezeit gefüllt werden, ein Ausfall der Show kam für die Verantwortlichen nicht infrage.

Ein beliebtes Mittel dafür bei TV-Sendern: noch mehr Werbung zeigen zwischen den Show-Elementen, wie den Tänzen bei „Let‘s Dance“ 2022 auf RTL. Die eine oder andere Pause kann dann für einen Toilettengang oder das Zubereiten von Snacks genutzt werden. Doch je später der Abend wird, desto nerviger scheinen den Zuschauern Zuhause die Unterbrechungen vorzukommen.

In der vergangenen Woche sollen es fünf Blöcke mit Reklame während der Live-Sendung auf RTL gewesen sein. Das enthüllt eine Untersuchung von AdScanner, auf die sich das Nachrichtenportal DWDL bezieht (weitere Promi- und TV-News bei RUHR24*).

Werbung bei „Let‘s Dance“ 2022: Quotentief bei RTL wegen zu viel Pause

Unter die Lupe genommen wurden dabei eine Million Haushalte mit einem Vodafone-Anschluss. Untersucht wurde, wann das heimische Publikum den Sender gewechselt und gegebenenfalls auch zurückgeschaltet hat. Bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ soll es den Zuschauern nach dem vierten von fünf Werbeblöcken gegen 22.10 Uhr am Freitag (1. April) gereicht haben.

Anschließend soll die Quote des TV-Publikums deutlich niedriger gewesen sein. Und der vermeintliche Ärger der Zuschauer über die Werbung bei RTL nichts gänzlich Neues. So sollen sich nach Angaben von Promiflash bereits 2020 einige Personen beschwert haben, größter Kritikpunkt dabei: Verfrühte Reklame. Schon nach kurzer Sendezeit wurde die Geduld der Fans in der Staffel „Let‘s Dance“ 2020 auf die Probe gestellt.

„Let‘s Dance“ 2022 auf RTL: Was bei Jury und Kandidaten in der Pause passiert

„Ich weiß schon, warum ich diesen Sender ansonsten immer meide. Nach nur 17 Minuten Werbung“, zitiert das Portal die Kritik eines Fans auf Twitter „Ganz ehrlich, das mit der Werbung nervt mich jetzt schon heftig. Ich glaube, ich schalte gleich aus“, macht ein weiterer Nutzer deutlich.

Die Werbung hat allerdings nicht nur einen wirtschaftlichen Nutzen für den Sender, sondern auch einen ganz praktischen. „Es ist so, dass die Werbepause dafür da ist, dass die Requisite abgebaut werden kann und die neue Requisite für den nächsten Tanz muss platziert werden“, zitiert Promiflash die ehemalige „Let‘s Dance“-Profi-Dame Oana Nechiti aus ihrem Podcast.

In der Pause von „Let‘s Dance“ werden die Requisiten für die Tänze umgebaut. © Andreas Renz/Getty/POOL/DPA

Was während der Pause auf und neben dem Tanzparkett geschieht, bekommen die Zuschauer vor dem TV normalerweise nicht mit. Doch Profi-Tänzerin Motsi Mabuse aus der „Let‘s Dance“-Jury verrät, wie die Zeit der Werbung genutzt wird. „Wir tanzen, wir trinken was, also Wasser, wir werden nachgepudert, Lippenstift“.

Neue Staffel „Let‘s Dance“ auf RTL gestartet – Zuschauer können live dabei sein

Doch das ist nicht alles. Hin und wieder ist auch die fürsorgliche Seite der Tanzschulbesitzerin gefragt. „Manchmal muss man die Anderen ein bisschen motivieren. Oder wir müssen die Anderen versöhnen, es passiert ziemlich viel“, verrät Motsi Mabuse gegenüber der Zeitschrift Bunte vor einiger Zeit. Wer sich dies nicht entgehen lassen möchte, kann mit einem Ticket selbst vor Ort im Kölner Studio sein und sich ein eigenes Bild machen. *RUHR24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA