Wann und wo läuft „Let‘s Dance“ 2022? - So sehen Sie die 15. Staffel der RTL-Show im TV und Stream

Von: Linda Rosenberger

DSDS-Star und Prinzessin: Alle 14 Kandidaten von Let‘s Dance 2022 stehen fest © RTL/Stefan Gregorowius

Im Februar nehmen deutsche Promis auf RTL wieder Tanzhaltung ein, denn dann startet die 15. Staffel „Let‘s Dance“. Wir haben alle Sendezeiten hier im Überblick.

Köln - Immer freitags zur Primetime - wenn man soll will, ist das ab Februar 2022 wieder der neue Fernseh-Rhythmus, bei dem jeder Tanzfan mit muss. Denn genau dann zeigt RTL wie gewohnt wöchentlich eine neue Ausgabe „Let‘s Dance“ und läutet somit die nächste TV-Tanzsaison ein. So ist es die bereits 15. Staffel des mittlerweile Kult gewordenen Formats, die im Frühjahr 2022 wieder Walzer, Cha-Cha und Co zurück in die deutschen Wohnzimmer bringt. Wenn Sie dabei sein wollen, wenn sich deutsche Promis wieder ins Glamour-Outfit wagen und ihre einstudierten Choreografien auf das RTL-Parkett bringen, finden Sie alle Sendetermine von „Let‘s Dance“ hier bei uns im Überblick.

Wann startet die neue Staffel „Let‘s Dance“? Wann zeigt RTL das große Finale seines TV-Tanzwettbewerbs?

Auch 2022 wird bei RTL wieder ins Frühjahr getanzt! Bereits am 18. Februar 2022 startet „Let‘s Dance“ mit der großen Kennenlernshow in die inzwischen 15. Runde. Wie in den Jahren zuvor wird es auch dieses Jahr beim Staffelauftakt des TV-Formats für alle Promis und Tanz-Profis darum gehen, sich in der ersten Live-Show erstmal noch zu „beschnuppern“ - so der original RTL-Wortlaut. Erst danach erfahren sie allesamt vor laufenden Kameras, wer in den kommenden Wochen miteinander das Vergnügen hat und in welchen Paarungen sie um den Titel „Dancing Star“ antreten werden. Einen Überblick, welche Profitänzer ihre berühmten Schützlinge heuer über das RTL-Parkett führen, haben wir übrigens hier für Sie zusammengestellt.

Welches Tanzgespann den heiß ersehnten Siegespokal schließlich in die Höhe stemmen darf, wird sich nach der Kennenlernshow und voraussichtlich zehn weiteren Folgen im großen „Let‘s Dance“-Finale am 13. Mai 2022 herausstellen, wenn die neue Staffel ihren fulminanten Höhepunkt erreichen soll. Bis dahin soll es wie üblich jede Woche zum Start ins Wochenende eine neue Folge des TV-Tanzwettbewerbs geben, wobei an Karfreitag wegen des traditionellen Tanzverbots an sogenannten stillen Feiertagen keine Live-Show stattfinden wird.

Let‘s Dance 2022: Die voraussichtlichen Sendetermine in der Übersicht

Kennenlernshow: Freitag, 18. Februar, 20.15 Uhr

Folge 1: Freitag, 25. Februar, 20.15 Uhr

Folge 2: Freitag, 4. März, 20.15 Uhr

Folge 3: Freitag, 11. März, 20.15 Uhr

Folge 4: Freitag, 18. März, 20.15 Uhr

Folge 5: Freitag, 25. März, 20.15 Uhr

Folge 6: Freitag, 1. April, 20.15 Uhr

Folge 7: Freitag, 8. April, 20.15 Uhr

Folge 8: Freitag, 15. April, 20.15 Uhr

Folge 9: Freitag, 22. April, 20.15 Uhr

Folge 10: Freitag, 29. April, 20.15 Uhr

Folge 11: Freitag, 6. Mai, 20.15 Uhr

Folge 12 (Finale): Freitag, 13. Mai, 20.15 Uhr

So sehen Sie die 15. Staffel „Let‘s Dance“ im TV und Stream

Ansonsten werden sich alle „Let‘s Dance“-Fans wieder freitags um 20.15 Uhr vor ihren Fernsehern versammeln, wenn RTL die beliebte Show live ausstrahlt. Parallel dazu gibt es „Let‘s Dance 2022“ außerdem im Livestream beim zum Sender gehörigen Streamingdienst RTL+. Sollten Sie aber vielleicht doch mal selbst das Tanzbein schwingen und womöglich eine Sendung verpassen, keine Sorge, denn alle Folgen stehen auch nach der TV-Ausstrahlung wieder zum nachträglichen Abruf auf RTL+ bereit. (lros)