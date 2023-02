„Let‘s Dance“ 2023 bei RTL: Alle Kandidaten und Profitänzer

Von: Jonas Erbas

Ab dem 17. Februar tanzen bei „Let‘s Dance“ wieder 14 Promis um den „Dancing Star“-Titel. Hier gibt es alle Kandidaten und Profitänzer der 16. Staffel im Überblick.

Köln – GNTM-Gewinnerin, Sternekoch, Ex-Bachelorette, YouTube-Ikone – die Liste an Berühmtheiten, die RTL ab dem 17. Februar bei „Let‘s Dance“ ins Rennen schickt, ist ebenso vielseitig wie prominent besetzt. Unsere Übersicht zeigt, welche Promis und welche Profitänzer in der 16. Staffel der Unterhaltungsshow das Tanzbein schwingen werden.

Showtitel Let's Dance Erscheinungsjahre 2006–2007, seit 2010 Erstausstrahlung 3. April 2006 auf RTL Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski Vorlage Strictly Come Dancing (BBC One, Großbritannien)

Die „Let‘s Dance“-Kandidatinnen 2023 im Überblick: Model-Power, Serienliebling und Internetstars

Sie sorgte schon früh unfreiwillig (und indirekt) für Schlagzeilen: Anna Ermakova (22), die aus Boris Beckers (55) „Besenkammeraffäre“ hervorging, möchte das Etikett, welches man ihr aufgrund der Umstände ihrer Zeugung zugewiesen hat, loswerden. Als Model hat die junge Frau bereits Erfahrung sammeln dürfen. Nun tritt sie bei „Let‘s Dance“ an – möglicherweise auch, um ihre noch rudimentären Deutschkenntnisse aufzubessern. Die 22-Jährige verbrachte ihre Jugend nämlich in London.

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova konnte als Model bereits erste Erfolge verbuchen, nun legt sie bei „Let‘s Dance“ möglicherweise den Grundstein für eine vielversprechende Fernsehkarriere © Nicepix.world/Imago

Seit 2017 gehört Chryssanthi Kavazi (34) wieder zum festen Cast von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (als Laura Weber bzw. Laura Lehmann), spielte allerdings auch schon in Kinofilmen („Männertag“, 2016) mit. 2018 heiratete sie ihren Schauspielkollegen Tom Beck (44). Ihr Gatte darf ihr nun bei „Let‘s Dance“ die Daumen drücken.

Bei RTL spielt Chryssanthi Kavazi sonst regelmäßig in der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit, nun versucht sie sich bei „Let‘s Dance“ © Future Image/Imago

Trotz ihres jungen Alters hat sich Julia Beautx (23) im Unterhaltungsbereich bereits einen Namen gemacht: Noch als Schülerin startete sie einen YouTube-Kanal (über 2.350.000 Abonnenten), der sich vorwiegend mit Lifestyle-Themen befasst. Inzwischen ist sie auch als Schauspielerin und Sängerin aktiv.

Julia Beautx startet bei YouTube durch, ist inzwischen aber auch als Schauspielerin und Sängerin tätig. Ihr nächster Karriereschritt: „Let‘s Dance“ © Rainer Unkel/Imago

Auch Sally Özcan (34) machte sich dank YouTube einen Namen, veröffentlichte ab 2012 vorwiegend Koch- und Backanleitungen, wandte sich dann aber auch Haushalts- und Erziehungstipps zu. Ihr Kanal „Sallys Welt“ (früher „Sallys Tortenwelt“) hat über 2.000.000 Abonnenten. Zudem hat die studierte Lehrerin mehrere Bücher veröffentlicht.

Mit Koch- und Backanleitungen eroberte Sally Özcan ab 2012 das Netz. Nun tauscht sie die Küche gegen das Tanzparkett © RTL/RTL+

Die „Let‘s Dance“-Kandidaten 2023 im Überblick: Sternekoch, Comedy-Liebling und Spitzensportler

Der im ostanatolischen Tunceli (Türkei) geborene Ali Güngörmüş (46) ist ein echtes Schwergewicht in der deutschen Kulinarikwelt. Der Sternekoch betreibt nicht nur mehrere Restaurants, sondern trat auch in etlichen Kochsendungen auf (u. a. „Die Küchenschlacht“, „Grill den Henssler“, „Kitchen Impossible“). Bei „Let‘s Dance“ schwingt er nun ausnahmsweise das Tanzbein statt des Kochlöffels.

Auch Sternekoch Ali Güngörmüş schwingt im Februar ausnahmsweise einmal das Tanzbein statt des Kochlöffels © Stephan Wallocha/Imago

Der deutsch-marokkanische Komiker Abdelkarim (41) dürfte ordentlich Schwung zu „Let‘s Dance“ bringen. Der preisgekrönte Kabarettist (u. a. Gewinner des „NDR Comedy Contests“, Bayerischer Kabarettpreis) sorgt mit frechen Sprüchen und bedachten Pointen regelmäßig für beste Unterhaltung in Formaten wie der „heute-show“, „Die Anstalt“ oder im Amazon-Hit „LOL: Last One Laughing“.

Abdelkarim sorgt in Formaten wie der „heute-show“ regelmäßig für Lacher, nun hofft er, auch mit tänzerischem Können zu überzeugen © RTL/RTL+

Kunstturner Philipp Boy (35) trat schon bei Welt- und Europameisterschaften an, nun sucht der gebürtige Brandenburger bei „Let‘s Dance“ die nächste Herausforderung. Erfahrungen in der Tanzwelt durfte er bereits 2016 bei „Dance Dance Dance“ (ebenfalls RTL) sammeln. In seiner Heimat Brandenburg wurde er 2010 und 2011 zum Sportler des Jahres gewählt.

Auch der ehemalige Kunstturner Philipp Boy darf sich in der RTL-Sendung unter Beweis stellen © Eventpress/Imago

Als Handballprofi hat Michael „Mimi“ Kraus (39; u. a. HSV Hamburg und Frisch Auf Göppingen) einige sportliche Erfolge vorzuweisen: 2013 gewann er mit dem HSV Hamburg die EHF Champions League, holte zuvor bereits 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft Gold bei der Handball-WM. Seine aktive Karriere beendete er im September 2020. Privat hat er sein Glück an der Seite von YouTuberin Isabel „Bella“ Kraus gefunden – und kann seine Liebste möglicherweise bald dank „Let‘s Dance“ mit tänzerischem Können beeindrucken.

Hat Handballspieler Michael „Mimi“ Kraus dank seiner eindrucksvollen Sportkarriere einen Vorteil? © RTL/RTL+

Die „Let‘s Dance“-Kandidatinnen 2023 im Überblick: GNTM-Star, Klitschko-Ex und eine Bachelorette

Für Alex Mariah Peter (25) hat sich der Weg zu „Germany‘s Next Topmodel“ in jedem Fall ausgezahlt: 2021 siegte die Kölnerin in der 16. Staffel der ProSieben-Sendung und legte damit den Grundstein für ihre Modelkarriere (u. a. für Swarovski und Steve Madden Europe). Holt sie bei „Let‘s Dance“ den nächsten TV-Sieg?

Eilt sie von Sieg zu Sieg? Alex Mariah Peter gewann bereits „Germany‘s Next Topmodel“ und will sich nun bei „Let‘s Dance“ beweisen © Panama Pictures/Imago

Natalia Yegorova (48; ehemals Klitschko) ist eine viel beschäftigte Frau: Die Sängerin und Aktivistin, die 1996 Vitali Klitschko heiratete, inzwischen aber die Scheidung eingereicht hat, macht sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine zunehmend für ihr Heimatland stark. Ihre „Let‘s Dance“-Teilnahme kam für manch einen Fan der RTL-Sendung recht überraschend.

Mit Natalia Yegorova, Sängerin, Aktivistin und Ex-Partnerin von Vitali Klitschko, als „Let‘s Dance“-Kandidatin haben wohl die wenigsten gerechnet © Political-Moments/Imago

Von 2018 bis 2021 war Sharon Battiste (31) Teil der Daily-Soap „Köln 50667“. Ein Jahr nach ihrem Serienabschied durfte sie bei RTL in „Die Bachelorette“ antreten. Die Tochter einer Deutschen und eines Jamaikaners wird das „Let‘s Dance“-Publikum mit Sicherheit einmal mehr mit ihrem ansteckenden Lächeln begeistern – und sich womöglich auch in die Herzen der Jury tanzen?

Sharon Battiste durfte 2022 bei RTL als Bachelorette ran, nun holt der Sender sie für „Let‘s Dance“ zurück © Sven Simon/Imago

Die „Let‘s Dance“-Kandidaten 2023 im Überblick: Jung-Mentalist, TikTok-Star und Internetkönig

Mentalist und Autor Timon Krause (28) versetzt sein Publikum mit irrwitzigen Tricks regelmäßig ins Staunen. Für sein Können wurde der 28-Jährige, der seine Fähigkeiten in Neuseeland lernte, bereits mit wichtigen Preisen ausgezeichnet (u. a. Niederländischer Meister Mentalmagie 2014/2015). Ab dem 17. Februar muss er nun auf dem Tanzparkett zaubern.

Der junge Mentalist Timon Krause beeindruckte im TV bereits mit seinen magischen Fähigkeiten, nun sind seine Tanz-Skills gefragt © Future Image/Imago

Younes Zarou (25) hat bei TikTok rekordverdächtige Zahlen vorzuweisen – und das gleich mit zwei Accounts: einem internationalen (circa 47 Millionen Follower) und einem deutschsprachigen (circa 3,5 Millionen Follower). Der in Frankfurt am Main geborene Internetstar verbucht mit seinen Videos regelmäßig bis zu 100 Millionen Views. Bei „Let‘s Dance“ erobert der 25-Jährige nun den TV-Bildschirm.

Younes Zarou ist dank TikTok zum Superstar geworden, nun will er auch die Fernsehbildschirme erobern © Future Image/Imago

Jens „Knossi“ Knossalla (36) ist aus dem deutschsprachigen YouTube-Kosmos (zuletzt „7 vs. Wild“) nicht mehr wegzudenken: Der Entertainer sorgt mit seinen Livestreams seit Jahren für beste Unterhaltung und sammelte auch schon reichlich Erfahrung in der Fernsehwelt (u. a. „Late Night Berlin“ und „Wer weiß denn sowas?“). Außerdem ist der 36-Jährige auch als Partysänger aktiv. Bei „Let‘s Dance“ wird er als Spaßvogel seine Tanzpartnerin und die Jury auf Trab halten.

Jens „Knossi“ Knossalla bezeichnet sich selbst als „König des Internets“ und würde es sich auch gerne auf dem „Let‘s Dance“-Thron bequem machen © RTL/RTL+

„Let‘s Dance“ 2023: Diese Profitänzerinnen nehmen an Staffel 16 teil

Christina Luft (32, aus Thun)

(32, aus Thun) Ekaterina Leonova (35, aus München)

(35, aus München) Isabel Edvardsson (40, aus Hamburg)

(40, aus Hamburg) Kathrin Menzinger (34, aus Wien)

(34, aus Wien) Mariia Maksina (25, aus Köln)

(25, aus Köln) Patricija Ionel (28, aus Hamburg)

(28, aus Hamburg) Renata Lusin (35, aus Düsseldorf)

„Let‘s Dance“ 2023: Diese Profitänzer nehmen an Staffel 16 teil

Alexandru Ionel (28, aus Hamburg)

(28, aus Hamburg) Andrzej Cibis (35, aus Stuttgart)

(35, aus Stuttgart) Christian Polanc (44, aus Ingolstadt)

(44, aus Ingolstadt) Massimo Sinató (42, aus Mannheim)

(42, aus Mannheim) Vadim Garbuzov (35, aus Wien)

(35, aus Wien) Valentin Lusin (35, aus Düsseldorf)

(35, aus Düsseldorf) Zsolt Sándor Cseke (35, aus Bremen)

Diese Tanz-Profis nehmen 2023 an „Let‘s Dance“ teil: 1. Reihe v.l.: Patricija Ionel, Valentin Lusin, Isabel Edvardsson, Vadim Garbuzov und Christina Luft. 2. Reihe v.l.: Ekaterina Leonova, Andrzej Cibis, Kathrin Menzinger und Massimo Sinató. 3. Reihe v.l.: Christian Polanc, Mariia Maksina, Alexandru Ionel, Renata Lusin und Zsolt Sandor Cseke © RTL/RTL+

Die Paarungen, also wer mit wem tanzt, werden wie gewohnt in der Kennenlernshow von „Let's Dance" (17. Februar, 20.15 Uhr bei RTL) bekannt gegeben. Anschließend heißt es: trainieren, trainieren, trainieren! Auf die 14 Promis kommen dementsprechend nervenaufreibende Wochen zu.