Alle lieben Anna Ermakova bei „Let´s Dance“, aber Mutter Angela sitzt nicht im Publikum

Von: Daniel Hagen

Bei „Let´s Dance“ verzaubert Anna Ermakova aktuell das Publikum. Was dabei auffällt: Ihre Mutter sitzt nicht dazwischen. Hat es etwas mit Neid zu tun? Das ist der wahre Grund:

Die Stimmung bei Anna Ermakova und ihrem Tanzpartner Valentin Lusin ist nach der Kennenlernshow von „Let´s Dance“ auf RTL auf einem Hoch. Das Paar hat gerade die meisten Punkte des Abends geholt und viel Lob für ihren langsamen Walzer erhalten – sowohl von der Jury als auch vom Publikum. Eine Sache ist jedoch seltsam. Angela Ermakova, die Mutter der 22-Jährigen, sitzt nicht im Publikum, um ihre Tochter anzufeuern. Gibt es etwas Stunk bei den Beiden? Eher nicht. Der Grund ist ein ganz anderer.

Anna Ermakova bei „Let´s Dance“: Warum Mutter Angela nicht im Publikum sitzt

„Das habe ich nicht erwartet und ich bin wirklich dankbar. Jetzt will ich dranbleiben und weitermachen mit dem Training“, sagt Anna Ermakova strahlend. Sie und Valentin Lusin haben gerade das Direktticket gewonnen, können also in der ersten Show nicht ausscheiden. Normalerweise würde man einen solchen Sieg mit den Eltern feiern, doch sowohl Boris Becker als auch Angela Ermakova sind nicht vor Ort.

Der Grund für das Fernbleiben von Papa Boris ist nicht bekannt. Allerdings hat die Tennis-Legende am selben Wochenende bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin teilgenommen, wo der Film „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ gezeigt worden ist. Doch dass Angela Ermakova „Let´s Dance“ fernbleibt, ist eher ungewöhnlich, berichtet MANNHEIM24. Herrscht etwa dicke Luft zwischen Mutter und Tochter?

Streit zwischen Anna Ermakova und ihrer Mutter? Interview bei „Let´s Dance“ zeigt Gegenteil

Denn wie die Bild erfahren haben will, soll Angela Ermakova an einer Teilnahme bei „Let´s Dance“ auf RTL interessiert gewesen zu sein. Der Sender habe sich am Ende dann aber für Tochter Anna entschieden. Die ist übrigens in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und arbeitet schon seit ihrer Kindheit als Model. Doch ein Streit zwischen den beiden Frauen ist ausgeschlossen.

So sieht man in „Exclusiv Spezial - Let´s Dance“ sogar noch, wie Anna Ermakova ihre Mutter während eines Interviews anruft. Von Neid und Feindseligkeit fehlt da jede Spur. Die 22-Jährige werde zudem direkt nach der Show ihre Mutter anrufen. Die feiert unterdessen auf Instagram den Sieg ihrer „kleinen Cinderella“. Auch Boris Becker meldet sich auf diesem Wege zu Wort und freut sich über das „Goldene Ticket“ bei „Let´s Dance“. Wie tz.de berichtet, hat „Let´s Dance“-Moderator Daniel Hartwig über die schwangere Renata Lusin ausgepackt.

Anna Ermakova bei „Let´s Dance“ ohne Mutter Angela: Das ist der wahre Grund

Dass Angela nicht mit im Studio sitzt, ist übrigens ein Wunsch von Anna Ermakova. Das Ganze hat aber nichts mit dicker Luft im Hause Ermakova zu tun. Laut TV Movie habe die 22-Jährige ihre Mutter nicht dabei haben wollen, um nicht noch mehr Druck zu verspüren. Immerhin ist es etwas anderes, wenn man vor fremden Menschen tanzt oder vor der eigenen Mutter. Aber vielleicht ändert sich Annas Wunsch ja, wenn sie mehr Sicherheit gewonnen hat. Aktuell zählt sie nämlich zu den Favoriten bei „Let´s Dance“. (dh)