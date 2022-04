Nach Michelle: Auch „Let‘s Dance“-Tanzpartner Christian Polanc verletzt - kann nicht beim Opening tanzen

Christian Polanc kann nicht mehr bei „Let‘s Dance“ weitertanzen © RTL / Stefan Gregorowius & Instagram: christianpolanc

Das hätte er sich anders vorgestellt: Christian Polanc muss verletzungsbedingt auf seinen Auftritt bei der „Let’s Dance“-Eröffnungsperformance verzichten.

In dieser „Let’s Dance“-Staffel ist echt der Wurm drin: Zahlreiche Promis mussten wegen ihrer Corona-Erkrankung aussetzen oder die Show wie im Fall von Hardy Krüger jr. (53) sogar ganz verlassen. Das Tanzpaar Michelle (50) und Christian Polanc (43) gehörte zu den wenigen, die von einer Infektion verschont blieben – stattdessen machten der Schlagersängerin hartnäckige Rückenprobleme einen Strich durch die Rechnung. Ihre Schmerzen waren so schlimm, dass sie vom Arzt absolutes Sport-Verbot für die nächsten Wochen erhielt und „Let’s Dance“ gezwungenermaßen beenden musste.

Eine herbe Enttäuschung nicht nur für Michelle selbst, sondern auch für ihren Tanzpartner Christian Polanc. Dieser hätte am Freitag bei der Eröffnungsperformance seinen glorreichen Staffelabschluss feiern sollen – daraus wird nun leider nichts. Denn auch der Tanzprofi selbst hat sich verletzt. Die schockierenden News teilte er seinen Fans auf Instagram mit. „Eigentlich sollte ich diese Woche nochmal bei ‚Let‘s Dance‘ beim Opening mitmachen, aber leider hat mir mein Fußgelenk einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählte Christian in seiner Story.

Christian Polanc hat sich bei „Let‘s Dance“ verletzt

Doch wie kam es zu der unglücklichen Verletzung? Tatsächlich rührt seine Blessur aus der vergangenen „Let’s Dance“-Folge. „Ich habe mir tatsächlich während der letzten Show mein rechtes Fußgelenk ein bisschen verknackst“, berichtete Christian. Für den Tanztrainer ist das Aus umso bitterer, weil es möglicherweise sein letzter Auftritt bei der Sendung war. Denn bereits im letzten Jahr liebäugelte er damit, mit „Let’s Dance“ abzuschließen. Als echtes Show-Urgestein nimmt Christian bereits seit Staffel zwei an der Sendung teil, die 2007 ausgestrahlt wurde.

„Jedes Jahr aufs Neue schaue ich, was sind meine Verpflichtungen, was sind andere Angebote, was sind andere Möglichkeiten, wie schaut es mit meinen Firmen aus? Und dann entscheide ich wieder“, enthüllte er in seiner letzten „Let‘s Dance Coffee Talk“-Folge auf Instagram. Traurigerweise erzielte Christian dieses Jahr mit Michelle seine schlechteste Platzierung überhaupt: Das Tanzpaar belegte lediglich Platz zehn. Da wäre es natürlich sehr schade, wenn der gebürtige Ingolstädter seine „Let’s Dance“-Karriere nach dieser Staffel an den Nagel hängen würde. Noch ist die Hoffnung jedoch nicht verloren. Denn Christian lässt die Zukunft offen: „Ich sag mal so, das werden wir sehen.“