Sauer wegen Amiras „Let‘s Dance“-Aus? Oliver Pocher schießt gegen Llambis Final-Einschätzung

Joachim Llambi hatte in einem Interview den Ausgang des „Let‘s Dance“-Finales prognostiziert. Darüber scheint Oliver Pocher wenig erfreut zu sein. Seine Frau Amira musste die Show im Halbfinale verlassen.

Köln – Nach dem Halbfinale war für Amira Pocher Schluss auf dem Tanzparkett bei „Let‘s Dance“ (alle Infos zur RTL-Sendung im Überblick). Trotz Kampfansage auf dem „audio now“-Podcast „Die Pochers hier“, in dem sie bis vor kurzem mit ihrem Mann Oliver Pocher jede Woche plauderte, hat es für den Sieg letzten Endes nicht gereicht. Schießt Oliver Pocher deshalb gegen „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi?

Joachim Llambi Finanz- u. Börsenexperte, Wertungsrichter und Fernsehmoderator, ehemaliger professioneller Turniertänzer Geboren 18. Juli 1964 in Duisburg Ehepartnerin Ilona Llambi (verh. 2005), Sylvia Putzmann (verh. 1990–2003) TV-Sendungen Let's Dance, DSDS, Llambis Tanzduell

In einem Interview äußerte sich Joachim Llambi vorab zum Ausgang des „Let‘s Dance“-Finales 2022. So prognostiziert der Juror, dass Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Janin Ullmann die Show gewinnen wird. Bereits in den letzten Wochen gab es von Llambi häufiger die magische 10-Punkte-Kelle für die Ex von Schauspieler Kostja Ullmann.

Oliver Pocher scheint darüber seiner Instagram-Story zufolge nicht erfreut zu sein und gratuliert Janin Ullmann schon einmal vorsorglich zum Sieg. Ist der Comedian sauer darüber, dass seine Frau Amira im Halbfinale von „Let‘s Dance“ 2022 ausschied oder hat er noch persönlich ein Huhn mit dem strengen Juror zu rupfen? 2019 wurde seine Leistung als „Let‘s Dance“-Teilnehmer an der Seite von Christina Luft immer wieder von Joachim Llambi kritisiert.

Holt Janin Ullmann den „Let‘s Dance“-Sieg? Bei Favoritin Ella Endlich lag Llambi daneben

In derselben Staffel kämpfte Sängerin Ella Endlich um den Pokal Dancing Star 2019. Sie erreichte mit Profitänzer Valentin Lusin trotz hohem Juryvoting wegen zu wenig Anrufen schließlich nur den zweiten Platz. Beim Publikum war sie wenig beliebt: immer wieder musste sie sich Unterstellungen anhören, sie sei „zu perfekt“.

Joachim Llambi lobte sie jedoch stets in den höchsten Tönen. Bei „The Masked Singer“ reichten die Zuschauervotings für den Sieg. Sie gewann 2022 die sechste Staffel als Zebra – vielleicht nur deshalb, weil man unter der Maske ihr Gesicht nicht erkennen konnte und die Zuschauer jemand anderes unter dem Kostüm vermuteten?

Zuschauerliebling Luca Hänni wurde durch Llambis Punkte bei „Let‘s Dance“ 2020 nur Dritter

Joachim Llambi macht als Juror bei „Let‘s Dance“ kein Geheimnis darum, welcher Kandidat oder welche Kandidatin zu seinen Favoriten gehört. Sänger Luca Hänni zählte nicht wirklich dazu, denn durch die Jury-Punkte verfehlte der Zuschauerliebling 2020 den „Let‘s Dance“-Sieg knapp. Statt der Trophäe nahm er aber die große Liebe mit nach Hause.

Seit 2022 ist er mit seiner ehemaligen Tanzpartnerin Christina Luft verlobt. Sie war als Tanzpartnerin in seinem Song „Diamant“ zu sehen. Außerdem offenbarte der DSDS-Sieger von 2012 die Gefühle für seine Verlobte in dem Song „Wo warst Du“.

Sollte Joachim Llambi keine Bühne mehr bei „Let‘s Dance“ bekommen und stattdessen lieber zu DSDS wechseln?

Hat das Urgestein Joachim Llambi durch seine subjektive Punktevergabe und die Vorab-Prognose, wie das Finale 2022 ausgehen wird, sein Recht auf einen Jurysessel bei „Let‘s Dance“ verspielt? Möglicherweise wird in Zukunft für ihn ja ein Platz in der Jury von DSDS frei? Als Gastjuror konnte Joachim Llambi im Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ schon einmal Gesangsshow-Luft schnuppern. Verwendete Quelle: instagram.com/oliverpocher, tvnow.de/shows/lets-dance