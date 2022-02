„Let‘s Dance“ holt Tagessieg: RTL demütigt Konkurrenz mit Traum-Quoten

Von: Jonas Erbas

Da können Daniel Hartwich (l.), Victoria Swarovski (2.v.l.) und die „Let‘s Dance“-Jury nur lachen: Mit der Tanzshow holte RTL am Freitagabend (18. Februar) traumhafte Quoten und setzte sich gegen starke Konkurrenz durch (Fotomontage) © RTL/Stefan Gregorowius

Für RTL hat sich der Auftakt der 15. „Let‘s Dance“-Staffel deutlich ausgezahlt: Über vier Millionen TV-Zuschauer schalteten zur Kennenlernsendung des Tanz-Formats ein – und sorgten damit für Traum-Quoten, mit denen der Kölner Sender seiner Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes die Show stahl.

Köln - Am Freitagabend (18. Februar) ging „Let‘s Dance“ mit seiner Jubiläumsstaffel in die 15. Runde. Die RTL-Tanzshow, in der in diesem Jahr unter anderem Schlagerstar Michelle (50), Comedian Bastian Bielendorfer (37) oder Moderatorin Amira Pocher (29) um den Titel kämpfen, interessiert auch nach mehr als einem Jahrzehnt noch Millionen Fernsehzuschauer. Dafür gab‘s zum Show-Auftakt nicht nur traumhafte Quoten, sondern auch einen Tagessieg, wie tz.de berichtet.

„Let‘s Dance“ zieht Millionenpublikum an – RTL verbucht Tagessieg bei jungen Zuschauern

Auf „Let‘s Dance“ ist Verlass: Während andere RTL-Formate hinsichtlich ihrer Quoten derzeit straucheln, konnte die Tanzshow auch ohne Jury-Chef Joachim Llambi (57), der an Corona erkrankt war, eindrucksvolle Zahlen verbuchen. Wie das Branchenportal DWDL.de berichtet, sahen sich 4,39 Millionen Zuschauer das Kennenlernen und die Zuteilung der jeweiligen Tanzpartner an. Das entspricht einem Marktanteil von 16,1 Prozent.

Blickt man auf die Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren, fährt „Let‘s Dance“ mit 1,39 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 21,3 Prozent) sogar den Tagessieg ein – und das mit Abstand! Schon in der letzten Staffel verbuchte die Tanzshow konsequent gute Quoten und befindet sich nach dem erfolgreichen Auftakt auf dem besten Wege, selbigen Erfolg auch in diesem Jahr zu wiederholen.

Konkurrenz muss sich „Let‘s Dance“ geschlagen geben – ProSieben und Sat.1 im Tief

Die Konkurrenz von ProSieben, Sat.1 und Co. konnte mit dem Erfolgsformat indes nicht annähernd mithalten. Für den Horrorfilm „Es“, einem Remake des Stephen-King-Klassikers, entschieden sich am Freitagabend gerade einmal 470.000 Zielgruppen-Zuschauer (14 bis 49 Jahre). Die Sat.1-Sendung „Catch! Academy“, bei welcher Nachwuchstalente unter prominenter Anleitung an einem Fang-Wettkampf teilnehmen, sahen dahingegen insgesamt nur 690.000 Fernsehfans – ein absoluter Tiefpunkt für die Show. Bei RTL darf man sich dahingegen freuen: Die „Let‘s Dance“-Premiere schlug voll ein!

Der „Let‘s Dance“-Auftakt wurde den Erwartungen definitiv gerecht: Es wurde nicht nur ausgiebig getanzt, sondern auch bestens unterhalten – unter anderem dank Bastian Bielendorfer, der erst eine kuriose Tanzeinlage darbot und sich dann bei seiner Tanzpartnerin entschuldigte, als diese ihm für das Training zugewiesen wurde.