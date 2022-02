Wegen positivem Test: „Let‘s Dance“-Kandidat Hardy Krüger Jr. muss erste Show aussetzen

Von: Stella Rüggeberg

Am 25. Februar gehts bei „Let‘s Dance“ so richtig los. Nach der Kennenlernshow in der vorigen Woche tanzen die Promis nun mit ihren professionellen Tanzpartnern. Hardy Krüger Jr. fällt jedoch aufgrund eines positiven Coronatests vorerst aus und wird in der ersten Runde nicht zu sehen sein.

Köln - Die 15. Staffel „Let‘s Dance“ läuft bereits auf Hochtouren (alle News zu „Let‘s Dance“ gibt es auf der Themenseite). Doch kurz vor der ersten Runde erreicht Fans die traurige Nachricht. Kandidat Hardy Krüger Jr. (53) kann aufgrund eines positiven Coronatests diese Woche nicht an der Show teilnehmen, wie tz.de berichtet.

„Let‘s Dance“-Kandidaten kämpfen am 25. Februar um den Einzug in die nächste Runde

Am 18. Februar startete die erste Folge, in der den Kandidaten ihre Tanzpartner zugewiesen wurden. Neben Hardy Krüger Jr. gehören unter anderem auch Amira Pocher (29), Schlagersängerin Michelle (50) und Popstar Mike Singer (22) zu den diesjährigen Kandidaten der Tanzshow.

Amira Pocher sicherte sich in der Kennenlernshow direkt ein Ticket in die nächste Runde und kann am 25. Februar nicht rausgewählt werden. Für die restlichen Kandidaten heißt es kämpfen und zeigen, was sie in einer Woche bereits alles gelernt haben. Nur Hardy Krüger Jr. muss aufgrund eines positiven Coronatests pausieren.

Hardy Krüger Jr. ist an Corona erkrankt - Erste Show findet ohne ihn statt

Schon in der vergangenen Woche musste „Let‘s Dance“-Chefjuror Joachim Llambi (57) aus demselben Grund den Staffelauftakt aussetzen. Der Sieger der 14. Staffel, Rúrik Gíslason (33), sprang für ihn spontan ein.

Doch nun hat es leider auch einen der Teilnehmer erwischt. Hardy Krüger Jr. hat sich ebenfalls mit dem Virus angesteckt und muss am 25. Februar die erste Runde aussetzen. Somit muss auch seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (27) eine Pause einlegen (diese Profitänzer stehen den Prominenten in Staffel 15 zur Seite).

Hardy Krüger Jr. muss erste „Let‘s Dance“-Runde wegen positivem Coronatest aussetzen

Am Donnerstagvormittag (24. Februar) informiert RTL die Fans des Fernsehformats: „Die erste „Let‘s Dance“-Show muss leider ohne Hardy Krüger Jr. und Patricija Ionel stattfinden. Da der Schauspieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen die beiden in der ersten Show aussetzen“, so der TV-Sender auf Instagram.

Hardy Krüger Jr soll es gut gehen und er „kann hoffentlich in der zweiten Show tanzen“, zeigt sich RTL optimistisch. Wir wünschen dem Schauspieler eine gute Besserung und hoffen, ihn bald wieder auf der Bühne zu sehen.

Zuschauer schießen gegen Amira Pocher - „Fame um jeden Preis“

Kaum hat die 15. „Let‘s Dance“-Staffel so richtig begonnen, bekommt Teilnehmerin Amira Pocher (29) schon jede Menge Hasskommentare. Fans werfen ihr Talentfreiheit vor und behaupten, die Frau von Oliver Pocher würde nur für mehr Aufmerksamkeit in der Show antreten.

