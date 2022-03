„Let‘s Dance“-Chaos perfekt: Drei Promis fallen aus, einer kehrt zurück

Von: Julia Hanigk

Teilen

Bei „Let‘s Dance“ fehlen coronabedingt einige Promis. Dafür rückt ein anderer nun nach. Auch RTL äußerte sich inzwischen zu den Ausfällen.

Köln - Bei Let‘s Dance 2022 (hier alle News auf der Themenseite) geht es inzwischen schon in die dritte Runde. Doch es herrscht rege Rotation: Einige der Teilnehmer sind an Corona erkrankt. Drei Promis fallen aus, einer kommt derweil wieder zurück, wie tz.de berichtet.

Show Let's Dance Erstausstrahlung 3. April 2006 Sender RTL Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

„Let‘s Dance“ kämpft mit Corona-Ausfällen

Schon in den letzten Folgen der beliebten RTL-Tanzshow gab es immer wieder Ausfälle. Den Anfang machte Juror Joachim Llambi, der kurzerhand durch Vorjahressieger Rúrik Gíslason ausgetauscht wurde. Ihm folgte Hardy Krüger jr. mit einem positiven Coronatest - und dann auch noch die beiden Profitänzer Andrzej Cibis und Malika Dzumaev.

Während Hardy Krüger jr. überhaupt erst gar nicht im Wettbewerb antreten konnte, sind die anderen schon wieder zurück im TV. Doch das Corona-Chaos bei „Let‘s Dance“ geht weiter.

Timur Ülkers positiver Test wurde am Donnerstag vor der Show bekannt gegeben. © Screenshot Instagram/RTL/letsdance

Drei Promis fehlen bei „Let‘s Dance“ in Folge Drei

In der dritten Ausgabe der Tanzshow werden nur neun statt wie gewohnt zwölf Paare mit einer Choreografie an den Start gehen. Im Laufe der Woche verkündeten nämlich gleich drei weitere Promis, dass ihr Coronatest positiv ausfiel: GZSZ-Star Timur Ülker, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Caroline Bosbach.

Lesen Sie auch „Kann Mama die Kreuzfahrt um paar Monate verlängern?“: Joelina Karabas fühlt sich allein zu Hause pudelwohl Gemeinsam mit ihren Kindern genießt Danni Büchner derzeit die Zeit auf einem Luxus-Dampfer. Töchterchen Joelina Karabas hält währenddessen zu Hause die Stellung. Doch das scheint die hübsche Blondine nicht zu stören - auf Instagram fordert sie ihre Mutter dazu auf, die Reise um Monate zu verlängern. „Kann Mama die Kreuzfahrt um paar Monate verlängern?“: Joelina Karabas fühlt sich allein zu Hause pudelwohl Sekunden vor „Let‘s Dance“ Auftritt: Massimo flüsterte Amira Pocher einen Ratschlag ins Ohr Amira Pocher ist vor ihren „Let‘s Dance“-Auftritten nervös. Ihr Tanzpartner Massimo Sinató unterstützt sie. Kurz vor dem Tanz flüsterte er ihr beruhigende Worte zu. Sekunden vor „Let‘s Dance“ Auftritt: Massimo flüsterte Amira Pocher einen Ratschlag ins Ohr

Die Fans machten ihren Unmut bereits laut, dass sie die Show gerne unterbrechen wollen würden. Denn während die gesunden Paare um das Weiterkommen vor der Jury aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez kämpfen müssen, kommen die erkrankten automatisch eine Runde weiter. RTL verkündete aber: Die Liveshow wird wie geplant stattfinden, startet allerdings erst um 20.30 Uhr.

„Let‘s Dance“-Chaos perfekt: Drei Promis fallen aus, einer kehrt zurück

Am Donnerstag wurde nun bekannt gegeben: Für die drei ausgefallenen Promis soll es zumindest einen Ersatz geben. Denn der Comedian Bastian Bielendorfer ist nach seinem Ausfall wieder zurück und tanzt mit Ekaterina Leonova.

Der Sender äußerte sich via Instagram auch zu den vielen Ausfällen: „Rund um die Produktion halten wir uns streng an alle gesetzlichen Vorgaben. Aber wie ihr ja selber aktuell wahrscheinlich auch in eurem Umfeld erlebt, sind die Infektionszahlen allgemein gerade sehr hoch – und davon bleiben auch wir leider trotz aller Bemühungen nicht verschont.“

Sekunden vor „Let‘s Dance“ Auftritt: Massimo flüsterte Amira Pocher einen Ratschlag ins Ohr

Teilnehmerin Amira Pocher und ihr Tanzpartner Massimo Sinató legten letzte Woche einen Slowfox auf das „Let‘s Dance“-Parkett. Pocher bekam Unterstützung von ihrer Mutter im Publikum, war vor dem Auftritt aber sehr aufgeregt. Massimo Sinató flüsterte ihr Sekunden vorher noch etwas zu.

Verwendete Quellen: RTL, instagram.com/letsdance