„Let‘s Dance“- Moderator Daniel Hartwich mit Peinlich-Moment bei Promi-Kandidatin - „Kannte ich nicht“

Von: Linda Rosenberger

Model Cheyenne Ochsenknet tritt dieses Jahr bei „Let‘s Dance“ an. Als sie in der Kennenlernshow des RTL-Formats erfuhr, wer sie dabei trainieren darf, kam es für manche allerdings zu einer etwas beschämenden Szene. © Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Cheyenne Ochsenknecht ist heuer Kandidatin bei „Let‘s Dance“. Während der Verkündung ihres Profi-Tanzpartners lief allerdings nicht alles reibungslos.

Köln - Wie der Name schon sagt, geht es in der großen Kennenlernshow jeder „Let‘s Dance“-Staffel eben genau darum, sich neu kennenzulernen und so einander bislang Fremde endlich bekannt zu machen. Normalerweise bezieht sich das aber auf die Promis des RTL-Tanzwettbewerbs und ihre Profipartner, mit denen sie während ihrer künftigen Teilnahme in dem TV-Format antreten werden. Im Fall von Cheyenne Ochsenknecht trafen beim Auftakt der 15. Staffel der Erfolgsshow allerdings auch zwei Männer abseits des Parketts das erste Mal aufeinander, was allerdings zunächst für ein wenig unangenehm anmutende Szenen sorgte.

„Let‘s Dance“: Daniel Hartwich unterläuft Faux-Pas bei Cheyenne Ochsenknechts Tanzpartnerverkündung

Hervorgerufen wurde dieser Peinlich-Moment während der großen Tanzpartnerverkündung ausgerechnet durch Daniel Hartwich, denn der „Let‘s Dance“-Moderator trat doch glatt in ein kleines Fettnäpfchen. Als er Cheyenne Ochsenknecht zu sich auf die Bühne bat, um ihr mitzuteilen, welchen Profi sie an die Seite gestellt bekommen werde, wollte er gleichzeitig auf die prominente Begleitung des Models aufmerksam machen. So meinte Hartwich, zwei wichtige Männer für Cheyennes Leben seien im Studio anwesend und zählt auf: Vater Uwe und Bruder Wilson-Gonzalez. Damit allerdings beging er in den Augen mancher einen peinlichen Faux-Pas, denn einen mindestens ebenso wichtigen Herren hatte er übersehen.

Model Cheyenne Ochsenknecht tritt bei „Let‘s Dance“ 2022 an. © Gregor Fischer

„Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich blamiert sich wegen Cheyenne Ochsenknechts Verlobten Nino

Schnell wurde Hartwich aber von seiner Kollegin Viktoria Swarovski sowie der Betroffen Cheyenne Ochsenknecht - beinahe schon empört - darauf hingewiesen, dass er den Dritten im Bunde vergessen habe - nämlich den Verlobten der „Let‘s Dance“-Kandidatin, Nino. „Also wirklich ey, Daniel.....“, gaben die Damen ihr Entsetzen über die Unwissenheit des Moderators ein wenig überspitzt preis. Scheinbar konnten sie gar nicht verstehen, wie Hartwich die bessere Hälfte der „Let‘s Dance“-Kandidatin nur nicht erwähnt haben konnte.

„Ah Entschuldigung, ihn kannt ich ja noch nicht“, meinte Daniel Hartwich zu seiner Verteidigung und wandte sich direkt an seine neue Bekanntschaft: „Hallo Nino! Tut mir sehr Leid“, entschuldigte er sich nach seinem Missgeschick und versuchte trotzdem, seine typische flapsig-humorvolle Art zu bewahren. „Verlobter und Vater auch des Kindes logischerweise?!“, scherzte Daniel Hartwich nach seinem Faux-Pas wieder in alter Manier, auch wenn Cheyenne nicht ganz so herzhaft lachen konnte. „Da geh ich mal davon aus“, meinte die frisch gebackene Mama offenbar eher weniger belustigt.

Mit wem wird Cheyenne Ochsenknecht in der 15. Staffel „Let‘s Dance“ antreten?

Bevor die Stimmung in der „Let‘s Dance“-Auftaktfolge aber kippen konnte, ging man besser schnell wieder zum eigentlichen Prozedere über. So stellte Daniel Hartwich Cheyenne Ochsenknecht schnell den - in seinen Worten - nächsten ab sofort für sie wichtigen Mann vor, nämlich ihren künftigen Tanzpartner Evgeny Vinokurov. Wie lange die beiden miteinander das Vergnügen haben werden und wie weit sie es in dem TV-Wettbewerb schaffen, wird sich in Kürze zeigen, wenn „Let‘s Dance“ auf RTL erst so richtig losgeht. Euphorie gab es dagegen aber auch schon in der ersten Folge - allerdings aus einem anderen besonderen Grund. (lros)

