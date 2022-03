„Let‘s Dance“-Star Riccardo Basile kündigte Antrag im TV an - jetzt klärt er Heirats-Wirrwarr auf

Von: Philipp Kessler

Teilen

Riccardo Basile, Sportmoderator bei Sky, tanzt mit Isabel Edvardsson in der RTL-Show „Let‘s Dance“ im Coloneum. © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Sky-Moderator Riccardo Basile tauscht für „Let’s Dance“ Fußballstadien gegen Tanzparkett. Jetzt spricht er im Interview mit tz.de offen über seine Freundin Clea-Lacy Juhn, Eifersucht und seinen Heiratsantrag in der RTL-Show.

Berlin - Ungewohntes Terrain für Riccardo Basile (30)! Der Deutsch-Italiener ist Fußball-Moderator bei Sky, hat sein eigenes TV-Format „Meine Geschichte - das Leben von …“ und führt seit dieser Saison auch an Spieltagen Interviews mit den Bundesliga-Stars auf dem Feld. Für die RTL-Show „Let’s Dance“ geht es für Basile, der in Fulda geboren wurde und seit 2017 in München lebt, vom grünen Rasen aufs Parkett. Das Interview vor der Live-Sendung am Freitag (20.15 Uhr, RTL)!

Herr Basile, wie sind Sie zu „Let’s Dance“ gekommen?

Basile: Mein Management kam mit der Anfrage auf mich zu. Sie wussten selbstverständlich, dass ich großer Fan bin und große Lust zu hätte und so kam eins zum anderen.

Wie gefällt es Ihnen bisher?

Sehr gut, es macht unglaublich viel Spaß. Das Training, die Zeit mit den anderen Kollegen - es ist wirklich cool.

RTL: Fußball-Moderator Riccardo Basile tanzt mit „Let’s Dance“-Urgestein Isabel Edvardsson

Sie tanzen mit einem „Let’s-Dance“-Urgestein: Isabel Edvardsson. Wie gut harmoniert ihr?

Total gut. Wir trainieren sehr hart und viel aber haben immer eine Menge Spaß an den Trainingstagen, auch wenn es unglaublich hart ist.

Lesen Sie auch GNTM-Fans wütend wegen Catwalk auf dem Wasser: „Den Mist braucht kein Mensch!“ Fans von „Germany‘s next Topmodel“ konnten in der vergangenen Folge nicht nachvollziehen, wieso der pinke Catwalk auf dem Wasser war. Und äußerten ihre Meinungen in den Social-Media-Netzwerken. GNTM-Fans wütend wegen Catwalk auf dem Wasser: „Den Mist braucht kein Mensch!“ Hardy Krüger Jr. muss „Let‘s Dance“ wegen Corona verlassen: Ex-Star kehrt mit neuem Profi-Partner zurück Erst zeigte sich der erste Corona-Fall im Dschungelcamp - nun leidet die nächste RTL-Show. In der Tanzshow „Let‘s Dance“ infizierten sich gleich mehrere Personen mit dem Virus. Unter anderem auch Hardy Krüger jr. . Hardy Krüger Jr. muss „Let‘s Dance“ wegen Corona verlassen: Ex-Star kehrt mit neuem Profi-Partner zurück

Wie oft trainiert ihr?

Von Sonntag bis Mittwoch, jeweils 10 Stunden. Und am Donnerstag bei der Generalprobe.

Hand aufs Herz: Wie oft sind Sie ihr schon auf die Füße gestiegen?

(Lacht) Kein Kommentar…

„Let’s Dance“: Sky-Moderator Basile über Eifersucht - „wir vertrauen uns“

Bei den Tänzen geht es oft heiß her. Ist Ihre Freundin Clea-Lacy Juhn, Bachelor-Siegerin 2017, eifersüchtig?

Nein, wir vertrauen uns sehr und sie unterstützt mich wo sie kann.

Bei der Show vergangenen Freitag sagten Sie, Sie würden Ihrer Freundin einen Heiratsantrag machen, sollte Ihnen Chef-Juror Joachim Llambi fünf Punkte geben. Am Ende waren es nur zwei. Erleichtert oder traurig?

(Schmunzelt) Ich hätte mir natürlich mehr Punkte von ihm erhofft. Das mit dem Heiratsantrag war natürlich nicht so ernst gemeint. Diese Entscheidung treffe ich natürlich aus dem Herzen und nicht abhängig von den Punkten von Herrn Lambi.

Am vergangenen Freitag mussten Sie ziemlich zittern, um weiterzukommen.

Nach der Punktevergabe hat es mich nicht wirklich überrascht. Die meisten Tanzpaare sind von der Leistung und den Punkten noch eng beieinander und es motiviert mich, diese Woche noch mehr Gas zu geben.

Freitags tanzt Riccardo Basile bei „Let’s Dance“, samstags steht er als Sky-Moderator am Spielfeldrand in der Bundesliga. © Instagram/riccardobasile

Riccardo Basile bei „Let’s Dance“: Wiener Walzer statt Fußballstadion

Zuletzt war es ein Wiener Walzer. Welchen Tanz werden Sie dieses Mal aufs Parkett zaubern?

Lasst euch überraschen.

Ihre Tanzpartnerin Edvardsson hat mit Wayne Carpendale 2006 die erste Staffel gewonnen, 2014 konnte sie mit Alexander Klaws wieder gewinnen. Warum holt sie mit Ihnen das „Let’s-Dance“-Triple?

(Lacht laut) Das ist noch ein sehr langer Weg. Ob es zum Sieg reicht, glaube ich aktuell nicht, aber mein Ziel ist es natürlich schon, zu gewinnen. Ich bin sehr ehrgeizig und jeder, der mich kennt, weiß es. Da wäre alles andere gelogen.

Am Samstag standen Sie bereits wieder auf dem Fußballplatz. Für Sky waren Sie beim Bundesliga-Spiel in Leverkusen im Einsatz. Wie vereinbaren Sie Job und „Let’s Dance“?

Ich bin hauptberuflich Fußballreporter und Moderator meiner eigenen Show „Meine Geschichte“. Es war von Anfang an klar, dass ich beides unter einen Hut bekommen muss und will. Samstags haben wir von „Let’s-Dance“-Seite aus meist frei, das passt dann ganz gut mit meinen Terminen im Stadion zusammen. Unter der Woche, wenn die Champions League ansteht, wird es etwas stressiger aber auch das klappt.

Interview: Philipp Kessler