Große Überraschung bei „Let‘s Dance“: In Show 7 fliegen gleich zwei Paare

Änderung bei RTL

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Fabienne Schimbeno schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

„Let‘s Dance“ auf RTL – hier wird getanzt, gelacht und Spaß gehabt. Doch in Show 7 gibt es eine Änderung! Gleich zwei Paare müssen die Sendung am Freitag (14. April) verlassen:

„Let‘s Dance“ auf RTL ist bereits seit mehreren Tagen in vollem Gange. 14 Paare kämpfen anfänglich um den Sieg (diese „Let‘s Dance“-Teilnehmer sind raus oder noch dabei). Inzwischen mussten die ein oder anderen die Sendung bereits verlassen. In Show 7 wird es eine Neuerung geben! Gleich zwei Paare müssen die Sendung auf RTL verlassen. Was die „Let‘s Dance“-Teilnehmer in Show 7 erwartet:

„Let‘s Dance“ auf RTL – zwei Paare fliegen in Show 7 am Freitag raus

„Let‘s Dance“ ging für eine Woche in die Osterpause. Die Stars haben es sich über die Feiertage so richtig gut gehen lassen. Was die Promis über die Osterfeiertage gemacht haben, verrät MANNHEIM24. Sharon Battiste und Anna Ermakova hatten in der „Let‘s Dance“-Pause etwas ganz Besonderes vor.

Für Show 7 ist eine ganz besondere Änderung vorgesehen. Gleich zwei Paare müssen die Sendung verlassen. Das verrät RTL am Donnerstagvormittag (13. April) (hier alle „Let‘s Dance“-Sendetermine – alle Folgen auch auf RTL+). Für zwei Paare heißt es nach der Show ausgetanzt! Doch was erwartet die Promis in Show 7 von „Let‘s Dance“?

„Let‘s Dance“ auf RTL – das sind die Jury-Teamtänze in Show 7

In Show 7 warten auf die Promis die sogenannten Jury-Teamtänze. Das bedeutet, dass jedes Jury-Mitglied ein Team bestehend aus „Let‘s Dance“-Kandidaten zugewiesen bekommt. Die Teams studieren dann eine Show mit dem jeweiligen Jury-Mitglied ein und präsentieren sie. Das sind die Teams der einzelnen Juroren:

Team Motsi Mabuse :

Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke, Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov, Anna Ermakova & Valentin Lusin:

Contemporary, Paso Doble, Tango; „Bring Me To Life“ (Evanescence)

: Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke, Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov, Anna Ermakova & Valentin Lusin: Contemporary, Paso Doble, Tango; „Bring Me To Life“ (Evanescence) Team Joachim Llambi :

Ali Güngörmüs & Christina Luft, Philipp Boy & Patricija Ionel, Mimi Kraus & Mariia Maksina:

Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba, Cha Cha Cha; „Et Trömmelche“, „Viva Colonia“, „Superjeilezick“, „Du bes die Stadt“ (Räuber, Höhner, Brings, Bläck Fööss)

: Ali Güngörmüs & Christina Luft, Philipp Boy & Patricija Ionel, Mimi Kraus & Mariia Maksina: Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba, Cha Cha Cha; „Et Trömmelche“, „Viva Colonia“, „Superjeilezick“, „Du bes die Stadt“ (Räuber, Höhner, Brings, Bläck Fööss) Team Jorge González:

Sharon Battiste & Christian Polanc, Jens „Knossi“ Knossalla & Isabel Edvardsson, Timon Krause & Ekaterina Leonova:

Tango, Slowfox, Freestyle, Charleston; „Call Block Tango“, „All That Jazz“, „Hot Honeyrag“ (Chicago Cast)

„Let‘s Dance“ auf RTL – wer fliegt am Freitag raus?

Außerdem wird es wieder Einzeltänze geben. Anna Ermakova und Valentin Lusin haben es geschafft, sich für die siebte „Let‘s Dance“-Show einen Vorteil zu sichern. Warum? Das verrät MANNHEIM24.

In Show 7 fliegen wieder die Paare, die die wenigsten Jurypunkte und Zuschaueranrufe bekommen haben. Alle Tänze der siebten Live-Show“ von „Let‘s Dance“ liest Du bei MANNHEIM24. (fas)

Rubriklistenbild: © RTL/Stefan Gregorowius