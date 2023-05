Christian Polanc nicht bei „Let’s Dance“-Tour dabei

Fan-Liebling bleibt zuhause

Beim Abschluss der „Let’s Dance“-Tournee am 7. November wird Christian Polanc überraschenderweise nicht auf der Bühne stehen.

Mannheim – Das wird eine herbe Enttäuschung für viele „Let’s Dance’-Fans sein! Der Profitänzer Christian Polanc (44) hat via Instagram bekannt gegeben, dass er beim Abschluss der großen Tournee am 7. November in Mannheim nicht mit von der Partie sein wird. Der Inhaber einer Tanzschule fegte auch bei der diesjährigen Staffel der erfolgreichen RTL-Sendung übers Parkett. Mit der Promi-Kandidatin und Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste (31) schied Polanc jedoch kurz vorm Viertelfinale aus und muss sich die letzten Ausgaben der Hit-Show deshalb von den Zuschauerrängen aus ansehen.

Dass er bei der großen „Let’s Dance“-Gala im Herbst nicht auftreten wird, kommt trotzdem für viele Fans überraschend. Die Absage des Fitness-Experten hat jedoch einen guten Grund. Polanc konnte keine geeignete Tanzpartnerin für seine Performance beim Abschluss der Tournee finden. „No partner, no tour“, gab er zuletzt in einem Live-Video auf Instagram preis, „Das wäre die Voraussetzung gewesen, aber das hat jetzt nicht geklappt.“

Christian Polanc dachte zeitweise sogar über einen Ausstieg bei „Let’s Dance“ nach

Christian Polanc steht bereits seit 2007 für „Let’s Dance“ vor der Kamera. Seine Arbeit an der Sendung hat für den Tanzprofi einen großen Stellenwert, trotzdem überlegte er zeitweise, aus der RTL-Show auszusteigen. Grund dafür waren seine zahlreichen anderen Projekte: Unter anderem leitet Polanc eine eigene Tanzschule und veröffentlicht seit längerem auch Fitnesskonzepte.

In seinem Instagram-Video macht Christian Polanc keinen Hehl daraus, dass er gerne bei der Abschlussfeier der großen „Let’s Dance“-Tour mit am Start gewesen wäre. Immerhin, so betonte der 44-Jährige, sei er noch immer mit viel Leidenschaft bei der Sache. Auch für seine Fans wird die Absage sicherlich eine ziemliche Enttäuschung sein. Doch der anhaltende Erfolg der RTL-Show lässt erahnen: Die nächste „Let’s Dance“-Tour — und damit auch die nächste Chance für Christian Polanc — kommt bestimmt! Verwendete Quellen: Instagram / christianpolanc

