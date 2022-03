Das sind die Songs der vierten Folge „Lets Dance“, zu denen die Promis tanzen

Mathias Mester und Renata Lusin bei „Let‘s Dance“ © RTL / Stefan Gregorowius

Ob das alle Promis gerne preisgeben werden? Bei „Let‛s Dance“ müssen die Teilnehmern zu einem Lied aus ihrem Geburtsjahr tanzen.

Köln – Das Produktionsteam bei „Let‛s Dance“ lässt sich immer wieder neue Ideen einfallen, um die prominenten Kandidaten vor unbekannte Herausforderungen zu stellen. Dieses Mal müssen die Amateurtänzer ein Lied aus ihrem Geburtsjahr wählen, zu dem sie sich mit ihren Profi-Partnern auf das berühmt-berüchtigte Parkett wagen. Ob das alle Promis so gerne preisgeben? Zunächst einmal ist allerdings wichtig, dass in der zweiten Tanz-Folge der Sendung alle Beteiligten gesund und munter sind. In den ersten Ausgaben beherrschte Corona nämlich den Saal und sorgte für einige Ausfälle.

Doch nun steht fest: Hardy Krüger jr. (53) bleibt jetzt ganz zuhause und die eigentlich ausgeschiedene Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) darf wieder zurückkommen. Allerdings hat sie – coronabedingt – einen neuen Tanzpartner an ihrer Seite. Ihr Schicksal wird geteilt von Timur Ülker (32), der mit Krügers verlassener Partnerin tanzt. Beide Kandidaten werden ihr Glück mit einer Rumba versuchen.

Der kubanische Paartanz scheint in der zweiten Wettbewerbsfolge generell hoch im Kurs zu sein. Auch Cheyenne Ochsenknecht (21) und Bastian Bielendorfer (37) versuchen sich an der Rumba, respektive zu „She‘s Got That Light“ von Orange Blue und „I Just Called To Say I Love You“ von Stevie Wonder.

Die anfängliche Leichtigkeit ist fast verschwunden – jetzt wird es ernst bei „Let‛s Dance“

Riccardo Basile (30) und Janin Ullmann (40) wollen es flott mit einem Jive: Während ersterer den zu „One And Only“ von Chesney Hawkes interpretiert, tanzt die Moderatorin zum Hit „Kids In America“ von Kim Wilde. Schlagerstar Michelle (50) versucht sich mit „Eine Neue Liebe“ von Jürgen Marcus an einem Cha Cha Cha. Ihr Kollege Mike Singer (22) tut es ihr gleich, allerdings zum Lied „Summer Jam – Alle Farben Remix“. René Casselly (25) wird das Publikum zumindest mit seiner Song-Auswahl begeistern. Der Dauerbrenner „Insomnia“ von Faithless ist auch nach einem Vierteljahrhundert noch ein Hit. Ob der Paso Doble dazu wirklich gut passt?

Den spanischen Turniertanz will auch Mathias Mester (35) überzeugend rüberbringen. Dazu hat er sich ebenfalls einen Chart-Hit ausgesucht: „The Final Countdown“ von Europe. Von Sarah Mangione (31), Caroline Bosbach (32) und Amira Pocher (29) bekommen die Zuschauer respektive einen Wiener Walzer, eine Salsa-Einlage und einen Slowfox zu sehen.