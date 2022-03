Letzte Hoffnung Teneriffa: „Goodbye Deutschland“-Auswanderer hat MS und sitzt im Rollstuhl

Von: Claire Weiss

Teilen

Thorsten ist auf dem Weg nach Teneriffa. Begleitet wird er von „Goodbye Deutschland“ © Facebook/Goodbye Deustchland

Weil Thorsten an Multipler Sklerose leidet, ist er an den Rollstuhl gebunden. Da sich sein Gesundheitszustand in Deutschland immer weiter verschlechtert, sucht er nun sein Glück auf Teneriffa. Und dort hat er große Pläne.

Durch seine chronische Krankheit ist Thorsten rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Gemeinsam mit seinem Pfleger Nico wagt der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer nun einen mutigen Schritt. Der Aufbruch nach Teneriffa könnte seine Rettung sein, wie tz.de berichtet.

„Goodbye Deutschland“: Thorsten wandert mit seinem Pfleger aus

Nico hilft Thorsten dabei, sich nachts zu drehen, beim Duschen und beim Essen. Der Pfleger darf auf Teneriffa also auf keinen Fall fehlen. Dabei betrieb der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer bis vor zehn Jahren noch leidenschaftlich Sport und lief sogar Marathon.

So schnell wie möglich will Thorsten nun in Teneriffa neu anfangen - denn in Deutschland droht er den Wettlauf gegen seine Krankheit zu verlieren. Auf der Kanareninsel möchte der Auswanderer eine „Pflege-Finca“ eröffnen. Ein Ort, an dem Menschen unterkommen, denen es so geht, wie ihm selbst.

„Goodbye Deutschland“-Fans wünschen Thorsten viel Glück

Unter einem Facebook-Post zu Thorsten wimmeln dutzende Kommentare und Glückwünsche. „Eine super Idee. Sitze selbst im Rollstuhl und kann mir das sehr gut vorstellen“, schreibt eine Nutzerin. Und auch eine zweite potentielle Mitbewohnerin hat sich schnell gefunden: „Super Idee. Habe selbst Fibromyalgie und sitze im Winter in Deutschland im Rollstuhl. Auf Teneriffa geht‘s mir auch besser.“

Lesen Sie auch „Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma Paloma Schilder kämpft bei DSDS am 26. Februar um den Einzug in den Recall. Dort spricht die 27-Jährige auch über ihre schwere Kindheit und sorgt für Gänsehaut. Schon als kleines Kind musste Paloma einige Schicksalsschläge verkraften. „Während der Arbeit erschossen“: Todesdrama bei DSDS-Kandidatin Paloma

„Goodbye Deutschland“-Fans sind begeistert von Thorstens Idee und wünschen ihm viel Glück © Screenshots/Facebook/Goodbye Deutschland

Während Thorsten gerade erst sein neues Abenteuer startet, müssen sich Yvonne und Serge eingestehen, dass ihr Traum von einer Auswanderung geplatzt ist. Das Paar sucht aktuell einen Käufer für die Pension in Südfrankreich.

Verwendete Quellen: Facebook/Goodbye Deutschland