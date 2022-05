Beatrice Egli, Maite Kelly und Giovanni Zarrella: Starke Gästeliste für die letzte Starnacht mit Alfons Haider

© Jörg Carstensen dpa

Alfons Haider sagt Adieu: Der Moderator wird bei der nächsten Ausgabe der „Starnacht“ letztmalig mit seiner Kollegin Barbara Schöneberger vor der Kamera stehen. Die Gästeliste für seinen Abgang kann sich sehen lassen.

Mörbisch – Schlagerfans aufgepasst: Die nächste „Starnacht“ naht! Dieses Mal wird die beliebte Sendung live von der Seebühne auf dem wunderschönen Neusiedlersee gesendet. Vor der idyllischen Kulisse im österreichischen Burgenland geben sich am 4. Juni so einige Größen der Schlagerszene die Klinke in die Hand. Und das hat auch einen Grund! Die „Starnacht am Neusiedlersee“ wird nämlich die letzte Ausgabe der beliebten Musiksendung sein, die von Moderator Alfons Haider (64) präsentiert wird.

Leider müssen Fans des österreichischen Multitalents sich von ihrem Liebling verabschieden, da dieser sich zukünftig anderweitigen Projekten widmen möchte. Haiders Kollegin Barbara Schöneberger (48), die zuletzt erneut den „Eurovision Song Contest“ moderierte, wird dem MDR-Format allerdings treu bleiben. Wer ihr neuer Co-Moderator wird, ist auch bereits bekannt: Der beliebte „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl (52) wird an der Seite der blonden Entertainerin durch die nächsten geplanten „Starnächte“ führen.

Die Macher der Show haben einen hochkarätigen Zapfenstreich für Alfons Haider geplant

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, darf sich Abgänger Alfons Haider über ein ganz besonderes Staraufgebot für seinen letzten Auftritt bei der „Starnacht am Neusiedlersee“ freuen. Um dem Entertainer einen gebührenden Abschied zu bereiten, wird sich nämlich das Who-is-Who der deutschsprachigen Schlagerszene die Ehre geben. Mit dabei sind laut Recherchen des Portals unter anderem Beatrice Egli (33) und Maite Kelly (42).

Auch Giovanni Zarrella (44), der Schlagerfans seit einer Weile mit seiner nach ihm benannten Show begeistert, wird am 4. Juni im österreichischen Burgenland auf der Bühne stehen. Mit von der Partie sind außerdem Tanja Lasch (46), die 70er-Jahre-Kultband „The Rubettes“, Newcomer Thorsteinn Einarsson (26), „Alle Achtung“ und die beliebte Solo-Künstlerin „Die Mayerin“. Schlagerfans sollten den Zapfenstreich für Alfons Haider am 4. Juni also keinesfalls verpassen!