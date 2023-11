Zum letzten Mal „Wetten, dass..?“: So lange hat Thomas Gottschalk überzogen

Von: Diane Kofer

Nach der „Wetten, dass..?“-Sendung am 25. November 2023 ist Schluss für Thomas Gottschalk – doch zum Abschluss überzieht er noch mal.

Offenburg – Auch bei seiner letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe hält sich Thomas Gottschalk (73) nicht an den Zeitplan. Mit dem Schlusswort beendet der Moderator am 25. November 2023 nicht nur den ZDF-Familienabend, sondern auch seine Zeit in der Wettshow. Nach vielen Jahren als Aushängeschild verabschiedet sich Thomas Gottschalk als „Wetten, dass..?“-Moderator. Die anderen TV-Sender haben aufgrund der langen Sendezeit bereits ausgewählte Formate nach hinten geschoben. Doch es nützt nichts: Beim ZDF ist nicht pünktlich Schluss.

Wie immer überzogen: So lange ging Thomas Gottschalks letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe

Bis 23:15 Uhr wurde „Wetten, dass..?“ im ZDF-Programm angesetzt – dann sollten schon Thomas Gottschalks Kollegen vom „heute journal“ übernehmen. Andere Sender haben aber schon im Vorfeld auf die Konkurrenz geachtet. So hat ProSieben „The Masked Singer“ auf Sonntag verschoben und Sat.1 legte „Promi Big Brother“ auf eine Sendezeit im spätabendlichen Programm. Doch auch der Start um 23:30 Uhr könnte knapp bemessen sein – immerhin ist Thomas Gottschalk bekannt dafür zu überziehen.

Schon im Laufe des Abends deutete sich an, dass die Wetten, ausführliche Gespräche mit den Gästen auf dem Sofa und minutenlanger Applaus und Standing Ovations dazu führen würden, dass „Wetten, dass..?“ nicht pünktlich über die Bühne geht. Nach den letzten Szenen aus Offenburg ist nun aber klar: Insgesamt hat Thomas Gottschalk gar nicht allzu lange überzogen. Der Abgang via Bagger nahm zwar noch einige Zeit in Anspruch – am Ende brauchte die Liveshow aber „nur“ fünf Minuten länger als geplant.

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. Quelle: unserding.de

Nach Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Aus: So geht es weiter

Dass der Kultmoderator ein für allemal Lebewohl zu „Wetten, dass.?“ sagt, kommt nicht überraschend – der TV-Star hat seinen Abschied lange angekündigt und geplant. Ob mit ihm auch die Unterhaltungssendung zu Ende geht, ist offiziell aber nicht bekannt. Versuche, das Format ohne Thomas Gottschalk am Laufen zu halten, scheiterten in der Vergangenheit. Markus Lanz, der zeitweise als Moderator übernahm, hatte kein glückliches Händchen.

Thomas Gottschalk ist bekannt dafür, dass er „Wetten, dass..?“ nicht pünktlich über die Bühne bringt. Auch in seiner letzten Sendung hat er überzogen. © Screenshot: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Fotomontage)

Trotzdem gibt es unter den Zuschauern und Fans der ZDF-Sendung schon zahlreiche Spekulationen über Gottschalks Nachfolger. Auch sein Sohn Roman (41) wird als heißer Kandidat auf den Job gehandelt. Viele vermuten, dass er Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Erbe anstrebt, weil er derzeit selbst an seiner TV-Karriere feilt. Verwendete Quellen: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Folge vom 25. November 2023), zdf.de