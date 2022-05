„Lieber gehe ich zurück in die Uni“: GNTM-Kandidatin Sophie lehnt Dschungelcamp-Teilnahme ab

Von: Alica Plate

In der 13. Folge der ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ musste Kandidatin Sophie die Modelshow mit Heidi Klum verlassen. Folgt nun etwa eine TV-Karriere? Eher nicht, wie sie bei ihrem Besuch bei TV total klarstellt - denn eine Dschungelcamp-Anfrage würde sie definitiv ablehnen.

Köln - Für Sophie (18) ist der Traum als Siegerin aus der beliebten ProSieben-Show „„Germany‘s Next Topmodel“ (hier alle News auf der GNTM-Themenseite) hervorzugehen, in der 13. Folge geplatzt. Doch das Interesse an ihrer Person scheint nicht abzuflachen. Eine Teilnahme im Dschungelcamp scheint das Model ausschließen zu können, wie sie bei ihrem „TV total“-Besuch klarstellt.

GNTM: Sophie musste in der 13. Folge die Modelshow verlassen

Am 26. Mai findet das große „Germanys Next Topmodel“-Finale statt. Doch für Kandidatin Sophie war ganz zur Überraschung vieler Zuschauer bereits in der 13. Folge Schluss. Die hübsche Brünette konnte bei einem Videodreh Heidi Klum nicht von sich überzeugen, weshalb sie die Show daraufhin verlassen musste.

Steht nun etwa eine TV-Karriere an? Genau das wollte auch Sebastian Pufpaff bei TV total wissen und hakte bei seinem Besuch kurzerhand nach. Eine Frage, auf die Sophie eine klare Antwort hat.

„Lieber gehe ich zurück in die Uni“: GNTM-Kandidatin Sophie lehnt Dschungelcamp-Teilnahme ab

„Wie lange müssen wir warten, um dich im Dschungelcamp zu sehen?“, erkundigt sich Sebastian Pufpaff bei der ehemaligen GNTM-Kandidatin. „Es tut mir leid, die Zuschauer enttäuschen zu müssen. Ich gehe lieber wieder zurück in die Uni, oder sonst wohin, als im Dschungelcamp zu sein“, entgegnet die 18-Jährige daraufhin. Eine klare Antwort, die sich Sebastian sogar noch mit einem Handschlag bestätigen lässt.

Um bei der Modelshow teilnehmen zu können, schummelte die Brünette sogar, wie sie kürzlich enthüllte. Denn bei ihrer GNTM-Bewerbung gab Sophie falsche Maße an. Verwendete Quellen: Prosieben/TV total