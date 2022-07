„Lieber nicht noch mal“: Andrea Kiewel teilt im ZDF-Fernsehgarten gegen betrunkenen Junggesellen aus

Von: Stella Rüggeberg

Manche Zuschauer genießen im ZDF-Fernsehgarten die Musik, andere feiern dort ihre eigene Party. So sorgte vor wenigen Wochen ein Zuschauer mit seinem Junggesellenabschied für Schlagzeilen. Den Vorfall scheint Andrea Kiewel immer noch nicht verarbeitet zu haben.

Lerchenberg - Richtige „ZDF-Fernsehgarten“-Fans werden sich an ihn erinnern (alle Infos zum ZDF-Fernsehgarten). John Paul Freeman sorgte mit einem betrunkenen Auftritt in der Open-Air-Show für Schlagzeilen. Am 10. Juli erinnert sich Moderatorin Andrea Kiewel an ihn zurück und kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Andrea Kiewel teilt im ZDF-Fernsehgarten gegen betrunkenen Junggesellen aus

Am 5. Juni feierte ein Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten seinen Junggesellenabschied – mit nicht wenig Alkohol. Er ließ sich im Live-TV eine Glatze rasieren und übernahm kurzerhand die Moderation der Show am Mainzer Lerchenberg. Ein Moment, der Andrea Kiewel nicht mehr aus dem Kopf geht. Denn am 10. Juli sitzt ein ähnlicher Zuschauer im Publikum (alle Sendetermine vom ZDF-Fernsehgarten 2022).

„Ich bin inzwischen so verängstigt. Männer mit bunten Hüten und Bierglas in der Hand“, sagt Andrea Kiewel als das Publikum in großem Gelächter ausbricht. „Als Nächstes lassen sie sich eine Glatze schneiden. Lieber nicht nochmal“, lacht die gebürtige Berlinerin weiter und erinnert sich an den legendären Zuschauer John Paul Freeman zurück.

Als Andrea Kiewel dann die Telefonnummer des ZDF-Fernsehgartens vorliest, blendet das Kamerateam den Zuschauer mit buntem Hut und Bierglas ein, der leicht müde wirkt und in die Kamera schaut. Er sitzt am Rande der Open-Air-Show und schaut sich das Spektakel aus der Ferne an. Ihn auf die Bühne holen, wird die verängstigte Kiwi höchstwahrscheinlich nicht.

Im ZDF-Fernsehgarten tobt der Schlager. Auch bei Florian Silbereisens „Schlagerstandparty" herrscht gute Stimmung, bis Jürgen Drews auf der Bühne sein Karriere-Aus bekannt gibt. Dabei wird der gut gelaunte Schlagersänger sehr emotional.