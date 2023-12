Liebes-Comeback nach „Promi Big Brother“? So geht es für Iris und Peter Klein jetzt weiter

Bei „Promi Big Brother“ schienen sich die Wogen zwischen Iris und Peter Klein wieder zu glätten. Doch was hält die Zukunft für die beiden bereit?

Köln – Es wäre DAS Happy End zum Fest der Liebe – und nach einem Jahr voller Streit. Bei Iris (56) und Peter Klein (56) ist der von vielen erwartete Ausraster im TV ausgeblieben. Stattdessen überraschten die beiden trotz bitterem Ehe-Aus bei „Promi Big Brother“ mit gefühligen Tönen, vielen Tränen und nach einem monatelangen Rosenkrieg in aller Öffentlichkeit sogar einer Annäherung. Steht nun nach dem Ende der Sat.1-Show etwa eine Liebes-Reunion bevor?

Iris und Peter Klein: Treffen auf Mallorca geplant

Wie bild.de berichtet, soll es demnächst ein Treffen auf Mallorca geben. Die Zeitung will erfahren haben, dass Iris sich wünscht, ihren Noch-Mann, der am Montagabend Dritter der Show wurde, nach seiner Rückkehr auf Mallorca wiederzusehen. Dann wolle sie sich nochmal in Ruhe mit ihm über alles unterhalten. Dabei soll es allerdings nicht um die Rettung ihrer Beziehung gehen, sondern darum, wie das Ex-Paar die Scheidung vernünftig regeln können.

Der emotionale Abschied im Container, den Iris Klein vor ihrem Noch-Mann bereits am Freitag verlassen musste, gibt zumindest die Hoffnung, dass ihnen das gelingen könnte. Womöglich können sie sogar wieder ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen. Auch Iris Kleins Töchter Daniela Katzenberger (37) und Jenny Frankhauser (31) würden das begrüßen. Peter Klein betonte nach seinem Auszug bei „Promi Big Brother“ ebenfalls, dass er nie gesagt habe, dass er aus dem Schatten der Familie treten wolle. Diese vermeintliche Aussage hatte für viel Wirbel gesorgt.

Iris Klein: Ihre Schmetterlinge fliegen jetzt für andere Menschen

Ein Liebes-Comeback wird es – zumindest vorerst – aber nicht geben: Denn Iris Klein ist mit ihrem neuen Partner Mr. T glücklich, der das gefühlige Container-Aufeinandertreffen mit ihrem Ex gelassen hingenommen haben soll. Und Peter Kleins Herz schlägt weiter für Schauspielerin Yvonne Woelke (42), die Iris für das Ehe-Aus verantwortlich macht. Woelke betonte jedoch am Montagabend live im TV noch einmal, dass sie nicht in den gelernten Maler verliebt sei.

Wie geht es für Peter und Iris Klein nach „Promi Big Brother“ weiter? © Screenshot/Joyn/Promi Big Brother (Fotomontage)

Wie geht es für Peter und Iris Klein nach „Promi Big Brother" weiter?