Liebesduett beim Schlagerbooom: Treten Eric Philippi und Michelle gemeinsam in Silbereisen-Show auf?

Die Beziehung Michelle und Eric Philippi sorgte für einige Schlagzeilen. Nun stehen beiden auf der Gästeliste vom „Schlagerbooom“. Wird es ein Liebesduett geben?

Dortmund – Am kommenden Samstag (21. Oktober) ist es wieder so weit: Der „Schlagerbooom“ wird gefeiert! Star-Moderator Florian Silbereisen (42) wird wie immer eine Reihe hochkarätiger Gäste in der Dortmunder Westfalenhalle empfangen. Mit von der Partie sind unter anderem Schlager-Ikone Michelle (51) und Schmusesänger Eric Philippi (26). Dass beide in der Show auftreten werden, sorgt bereits für einiges Gemunkel. Denn seit Michelle und Eric bekannt gemacht haben, dass sie in einer Beziehung sind, können Fans es gar nicht abwarten, sie gemeinsam auf der Bühne zu erleben.

Gerüchte um den „Schlagerbooom“: Es wäre nicht das erste Liebesduett für Michelle und Eric Philippi

Anfänglich taten sich Michelle und Eric Philippi noch etwas schwer mit gemeinsamen Auftritten. Jedes Mal hofften Fans, dass ein Partner den jeweils anderen überraschend mit im Schlepptau haben könnte.

Bei der „Schlagernacht“ in Stuttgart war es dann endlich so weit und das Schlager-Power-Couple feierte seine Liebe vor einem begeisterten Publikum mit einem romantischen Duett. Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, traten die legendäre Schlagersängerin und ihr junger Lover übrigens auch bei Michelles Tournee gemeinsam auf.

Der „Schlagerbooom“ könnte ein Fest der hochkarätigen Duette werden

Michelle und Eric Philippi sind allerdings nicht die einzigen Schlagermusiker, die für ihre gefühlvollen Duette bekannt sind. Auch Beatrice Egli wird am Wochenende beim „Schlagerbooom“ performen — möglicherweise ja an der Seite des Gastgebers? Schon häufiger sangen Egli und Silbereisen den Titel „Das wissen nur wir“ zusammen auf der Bühne. Auch Joelina Drews (28) und Lucas Cordalis (56) werden erneut Seite an Seite performen, ebenso wie Kerstin Ott (41) und Ben Zucker (40).

Apropos Michelle: Alles neu bei der Schlagersängerin? Nach ihrem „Schlagerbooom"-Auftritt im Juli behaupten einige Fans, Michelle nicht mehr wiederzuerkennen.