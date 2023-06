Liebeserklärung im TV: Hans Sigl gibt seltenen Einblick in sein Eheleben

Von: Lisa Klugmayer

Hans Sigl hält seine Ehe weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender, dass der Bergdoktor-Star seiner Ehefrau nun live im TV eine rührende Liebeserklärung macht.

Mörbisch – Wenn ein österreichisches 2.000 Seelen-Dorf zum Schlager-Himmel wird, dann lädt das Burgenland zur „Starnacht am Neusiedler See“. Auf der atemberaubenden Seebühne lassen es das Who-is-Who der deutschen und österreichischen Musikszene am 2. und 3. Juni 2023 so richtig krachen. Durch den Abend führten Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (53). Der Bergdoktor-Star überraschte dabei mit einer süßen Liebeserklärung an seine Frau.

Über das Privatleben von Bergdoktor-Star Hans Sigl ist wenig bekannt

Seit unglaublichen 16 Staffeln spielt Hans Sigl nun schon den Bergdoktor in der gleichnamigen ZDF-Serie. Seit 2019 tauscht er seinen Arztkittel auch schon einmal gegen Moderationskarten diverser TV-Shows. So war er schon einmal Gastmoderator in ZDF-Fernsehgarten. Seit Juli 2022 moderiert er neben Barbara Schöneberger die Starnacht-Konzerte zum Jahreswechsel 2022/2023 präsentierte als Nachfolger von Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi „Die große Silvester Show“ in der ARD.

Privat ist allerdings nicht so viel über Hans Sigl bekannt. Gemeinsame Auftritte mit seiner Frau Susanne – die beiden sind seit Juni 2008 verheiratet – sind eine Seltenheit. Private Schnappschüsse oder Pärchenbilder findet man in den sozialen Netzwerken überhaupt nicht. Umso überraschender, dass Hans Sigl bei der „Starnacht am Neusielder See“ tausenden Fans jetzt doch einen kleinen Einblick in sein Eheleben gibt.

Seltene Liebeserklärung im TV: So süß schwärmt Hans Sigl von seiner Frau

Schlager-Star Nik P. darf bei der „Starnacht am Neusiedler See“ ganze dreimal auf die Bühne. „Wir feiern mit ihm dann noch ein Jubiläum, aber jetzt kommt noch ein anderer Titel“, kündigt Hans Sigl den Schlagerstar an – und dann wirds emotional. „Und ich sag‘ mal so: Den widme ich meiner Frau“, so der Bergdoktor-Star plötzlich etwas atemlos. „Nach 15 Jahren Ehe sage ich: Schatz, ich danke dir für alles. Der Titel von Nik P. lautet: Du bist immer noch hier“.

Ein ungewohnt privater Moment, den Hans Sigl mit seinen Fans teilt. Apopros „mit seinen Fans teilen“: Die Dreharbeiten zur 17. „Bergdoktor“-Staffel laufen auf Hochtouren. Hans Sigl und seine Kollegen nehmen Fans mit hinter die Kulissen der Erfolgsserie. Verwendete Quellen: Konzertbericht unserer IPPEN.MEDIA-Redakteurin