Pietro Lombardi und GNTM-Model Gerda Lewis ein Paar? „Sind Freund und Freundin“

Von: Matthias Kernstock

Sind DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und GNTM-Model Gerda Lewis ein Paar? Die „Bachelorette“ befeuert nun bei Instagram selbst die Gerüchte um eine Liebesbeziehung. Was steckt hinter der Aussage „Wir sind Freund und Freundin“?

Köln - Der gebürtige Karlsruher Pietro Lombardi (29) gewann 2011 „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS, hier zur Themenseite), heiratete im Anschluss Finalistin Sarah Engels und wurde stolzer Vater. Doch nachdem die Ehe in die Brüche gegangen war, sucht der DSDS-Gewinner verzweifelt nach der großen Liebe, wie tz.de berichtet.

Gerade Lewis postet kryptischen Hinweis auf Beziehung bei Instagram

Nach seiner On-Off-Beziehung mit Laura Maria Rypa (26) könnte der Buddy von DSDS-Legende Dieter Bohlen (alle Sendetermine) nun endlich eine Freundin gefunden haben. Zumindest suggeriert das die neueste Instagramstory von Ex-GNTM-Model Gerda Lewis (29, alle Infos zur neuen GNTM-Staffel).

„Wir sind Freund und Freundin“, postete Gerda Lewis in ihrer Instagramstory am Dienstag. Gemeint ist Pietro Lombardi. © Instagram

In einer Q&A-Runde beantwortete die Blondine Fragen ihrer 1.000.000 Fans. Dabei wurde die in Litauen geborene Influencerin gefragt, was zwischen ihr und Pietro Lombardi laufe. Daraufhin postete die GNTM-Teilnehmerin von 2018: „Wir sind Freund und Freundin.“

Pietro Lombardi teilt Gerücht in seiner Instastory: Was ist dran an dem Liebesgerücht?

Freundschaft, Liebe oder doch nur Spaß? Darüber können sich nun die Fans von Gerda Lewis und Pietro Lombardi den Kopf zerbrechen, denn: Auch der Ex von Sarah Engels teilte das Liebesgerücht in seiner Story mit seinen Followern. Bisher wurden die beiden nicht zusammen gesehen. Auch in der Vergangenheit hatten die Influencer keine Berührungspunkte. Zumindest keine öffentlichen.

Die Fans von Pietro Lombardi fiebern unterdessen der Fortsetzung der Tour entgegen. „Am Samstag geht meine Tour weiter. Heimspiel in Karlsruhe“, postete Pietro Lombardi.

