Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Diesen Landwirten hilft Inka Bause bei der Liebessuche

In der sechsten Staffel von „Bauer sucht Frau International“ suchen wieder neue Landwirte nach ihren Traumpartnern. Diese Bäuerinnen und Bauern will Inka Bause unter die Haube bringen.

München – Fans der Sendung „Bauer sucht Frau International“ dürfen sich freuen: Bereits seit dem 03. Oktober sind wieder neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der beliebten Kuppelshow auf Liebessuche. Insgesamt zehn Bäuerinnen und Bauer will Moderatorin Inka Bause (54) nun unter die Haube zu bringen. Ganz dem Titel der RTL-Sendung nach ist für die große Liebe wie immer kein Weg zu weit. Diese zehn Landwirte begeben sich auf die romantische TV-Reise:

Kakaofarmer Andreas aus Guatemala

Andreas (63) betreibt in Guatemala Kakaoanbau, ursprünglich kommt er jedoch aus Nordrhein-Westfalen. Dort hat er lange Jahre in der IT-Branche gearbeitet. Seine Hobbys wie lesen und „Tatort“ schauen hat er mit nach Guatemala genommen, wo er sich zudem gerne in der Hängematte entspannt.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Andreas (63) aus Guatemala © RTL

Milchviehwirt Fritz aus Frankreich

Fritz (45) kommt aus Ain/ Rhône-Alps in Frankreich. Dort betreibt er Ackerbau und einen Milchviehbetrieb. Neben seinen Hauptberuf als Landwirt ist der gebürtige Schweizer in einem Festkomitee und organisiert Veranstaltungen.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Fritz (45) aus Frankreich © RTL

Kaffeefarmerin Marisol aus Kolumbien

Marisol (65) baut in Kolumbien Kaffee an. Daneben ist die Tochter einer Chilenin und eines Deutschen auch künstlerisch tätig. Sie schreibt, malt und bastelt.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Marisol (65) aus Kolumbien © RTL

Obstfarmerin Ulrike aus Brasilien

Ulrike (57) hat einen abwechslungsreichen Betrieb in Brasilien: Neben Bio-Obst, baut sie Eukalyptus an und betreibt Tierhaltung. Zum Ausgleich ihrer vielen Tätigkeiten schwimmt die Witwe gern im Teich, löst Kreuzworträtsel oder erfreut sich an Kartenspielen.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Ulrike (57) aus Brasilien © RTL

Bauer Markus aus Portugal

Markus (40) betreibt auf der portugiesischen Blumeninsel Madeira Permakultur. Der Bauer stammt ursprünglich aus Meran in Südtirol. In seiner Freizeit schwimmt und taucht er gern.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Markus (40) aus Portugal © RTL

Pferde- und Forstwirt Gerfried aus Österreich

Gerfried (50) ist Pferde- und Forstwirt in Österreich und hat den Betrieb seiner Eltern übernommen. In der Steiermark fährt er liebend gerne Vespa, feiert und bereist die Welt. 2014 nahm er bereits bei „Bauer sucht Frau“ in Österreich teil.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Gerfried (50) aus Österreich © RTL

Ackerbauer Isidor aus Bosnien-Herzegowina

Isidor (49) betreibt in Bosnien-Herzegowina Ackerbau und Kleinviehzucht. Neben der Landwirtschaft hat er auch ein Herz für die Musik: Er singt im Kirchenchor und spielt Akkordeon. Ansonsten spielt er gerne Schach, schwimmt, liest oder fährt Fahrrad.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Isidor (49) aus Bosnien-Herzegowina © RTL

Milchviehbauer Peter aus Österreich

Peter (33) aus Tirol ist der zweite Kandidat aus Österreich. Zusammen mit seinen Eltern, seinem Bruder und dessen Familie führt er einen Milchviehbetrieb. Seine Hobbys sind Spazieren, Joggen, Fitnessstudio, Schlagzeug, Partys und im Eisbach baden. Auch er hat bereits bei „Bauer sucht Frau“ in Österreich teilgenommen.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Peter (33) aus Österreich © RTL

Olivenfarmer Frank aus Griechenland

Frank (58) aus Griechenland wünscht sich mit seiner Teilnahme in der sechsten Staffel einen Partner, mit dem er alt werden kann. Der gebürtige Kölner ist auf Korfu zum Olivenfarmer geworden. Besonders gerne verbringt er seine freie Zeit bei Ausflügen zum Meer.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Frank (58) aus Griechenland © RTL

Farmer Philipp aus Togo

Philipp (41) wanderte während der Corona-Pandemie nach Togo aus. Der gebürtige Berliner beschreibt sich selbst als kuriosen Draufgänger. Auf seiner Farm dort betreibt er Permakultur mit Gemüse- und Obstanbau, Schweine- und Geflügelzucht. Daneben findet er jedoch auch genug Zeit fürs Motorrad fahren und Surfen.

Neue Staffel „Bauer sucht Frau International“: Philipp (41) aus Togo © RTL

Apropos: Der „Bauer sucht Frau"-Star Denise Munding wird wohl vom Pech verfolgt. Bei ihr ereignete sich kürzlich ein Vorfall mit ihren Bullen. Nun berichtet sie ihren Instagram-Followern erneut von einem Unfall.