„Lieblingstatort zerstört“: Tatort-Fans sauer, dass Bönisch stirbt und Faber alleine lässt

Von: Matthias Kernstock

Am Sonntagabend (ARD, 20.15 Uhr) sahen 9,7 Millionen Menschen, wie die Dortmunder „Tatort“-Kommissarin Martina Bönisch nach 22 Folgen Tatort den „Serientod“ starb. Viele Tatort-Fans reagieren säuerlich, dass Faber nun alleine ermitteln muss.

Dortmund - Martina Bönisch wurde in ihrer letzten Tatort-Folge „Liebe mich“ erschossen (hier alle Tatort-News). Für die Krimifans im Ersten Deutschen Fernsehen eine faustdicke Überraschung, da das gesamte Tatort-Team den „Serientod“ von Anna Schudt ganze acht Monate geheim gehalten hatte, wie tz.de berichtet.

Kommissarin Martina Bönisch stirbt nach 10 Jahren Tatort

Über 10 Jahre lang ermittelte Martina Bönisch in Dortmund. Nun will Schauspielerin Anna Schudt neue Herausforderungen angehen: „Martina Bönisch zu spielen hat in den letzten zehn Jahren einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen. Aber ich finde, dass es nach den 22 intensiven Einsätzen der toughen Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen.“

Tatort-Star Anna Schudt nennt Gründe für das Aus nach 22 Filmen im Ersten

Ausgerechnet in ihrer letzten Folge kamen sich Martina Bönisch und Kollege Faber näher: Die Ermittler küssten sich, verbrachten die Nacht gemeinsam. Der Tod am Ende der 90-minütigen Folge am Sonntagabend war lange nicht abzusehen. Schauspielerin Anna Schudt erklärt in der ARD die Gründe für ihren Tatort-Ausstieg:

„Für mich entsteht damit Raum für Neues, auf das ich mich sehr freue. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich Teil dieses wunderbaren Teams sein durfte. Wie es mit dem Dortmunder Team weitergeht, werde ich von nun an gespannt als Zuschauerin verfolgen.“

Die entscheidende Szene am Ende des Tatorts: Kommissarin Boenisch (Anna Schudt) bricht von einem Schuss getroffen zusammen. Kollege Faber trauert. © ARD

Nach Tod von Bönisch im Tatort: So geht es in Dortmund weiter

„Zunächst werden wir erstmal in einer Dreierkonstellation weiterarbeiten“, sagte der zuständige WDR-Redakteur Frank Tönsmann der Deutschen Presse-Agentur. „Jörg Hartmann ist so engagiert wie eh und je und ganz sicher weiter dabei“, räumte Tönsmann zudem Befürchtungen aus, Schudts Abschied vom „Tatort“ könne den Abgang des raubeinigen Ruhrgebiets-Ermittlers einleiten.

„Auf dramaturgischer Ebene ist so ein Figurenabschied auch immer eine Chance, etwas neu zu erzählen - das gilt auch für die Figur von Faber. Er kann jetzt nicht immer so weitermachen. Wir müssen ihm eine neue Perspektive geben“, sagte Tönsmann.

„Lieblingstatort zerstört“: Tatort-Fans sauer, dass Bönisch aussteigt und Faber alleine lässt

Wie er mit dem erneuten Verlust - so ist seine Figur ja stark geprägt vom Unfalltod von Frau und Kind - umgehen wird, möchte der Redakteur nicht verraten. Nur so viel: „Er wird mit dem Verlust von Martina Bönisch anders umgehen als mit dem Tod seiner Familie“, sagte Tönsmann.

Bei Twitter und Facebook sind viele ARD-Zuschauer sauer über den Tod von Martnia Bönisch. „Die haben meinen Lieblingstatort zerstört“, twittert „Wombat“.

Facebookuserin Birthe meint: „Ich wusste es vorher nicht und war und bin immer noch fix und fertig.“ Und Angelika schreibt: Ich bin immer noch ganz traurig über diesen unerwarteten Tod der wunderbaren Martina Bönisch. Ich wünsche Anna Schudt alles Gute. Werde sie im Tatort sehr vermissen. Faber und Bönisch waren einfach ein super Team.“

