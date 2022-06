„Liebste Menschen auf der Welt“: GNTM-Finalistin Anita widerspricht heftigen Vorwürfen gegen Produktion

Von: Alica Plate

GNTM: Anita spricht Klartext © ProSieben/Rankin/Screenshot/Instagram/anita.gntm22.official

Vor wenigen Wochen erhoben ehemalige „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidaten heftige Vorwürfe gegen den Sender. GNTM-Finalistin Anita meldet sich dazu nun zu Wort. Doch die 21-Jährige widerspricht auf ganzer Linie.

Köln - Einmal bei „Germany‘s Next Topmodel“(alle GNTM-News auf der Themenseite) teilzunehmen, ist für viele junge Menschen ein großer Traum. Doch die Teilnahme scheint kein Zuckerschlecken zu sein, wie einige Ex-Kandidaten kürzlich durchsickern ließen. Heftige Vorwürfe, die GNTM-Finalistin Anita jedoch nicht bestätigen kann - innerhalb einer Fragerunde auf Instagram stellt sie klar: Die Leute am Set sind „die liebsten Menschen auf der Welt“.

GNTM: Ex-Kandidaten erheben schwere Vorwürfe

Kurz vor dem Finale der beliebten ProSieben-Show GNTM mit Heidi Klum wurden schwere Anschuldigungen ehemaliger Kandidaten laut. Lijana Kaggwa und Nathalie Volk waren zwei von ihnen und packten über ihre üblen Erfahrungen am Set aus. So soll zum Beispiel den Models vor ihrem großen Catwalk die Füße eigecremt worden sein, damit diese weniger Halt in ihren Schuhen haben.

Auch Anita meldet sich nun zu den Anschuldigungen. Die diesjährige GNTM-Finalistin stellt sich jedoch gegen die Vorwürfe und macht innerhalb einer Fragerunde auf Instagram klar, dass sie keinerlei Probleme am Set der Show gehabt hat.

„Liebste Menschen auf der Welt“: GNTM-Finalistin Anita widerspricht heftigen Vorwürfen gegen Produktion

„Ich kann nur sagen, dass wir mehr als genug zu essen hatten. Ich habe fünf Kilo zugenommen“, äußert sich Anita zu den Äußerungen der Ex-Kandidatinnen. „Das Styling-Team hat uns selbstverständlich auch nicht die Füße eingecremt, das sind die liebsten Menschen auf der ganzen Welt!“, stellt sie anschließend klar.

Regeln gab es in der Modelvilla dennoch so einige: „Wir durften auch nicht aus der Villa raus und hatte natürlich auch kein Handy, was völlig logisch und auch in jeder anderen TV-Show üblich ist!“, so Anita. Scheint also ganz so, als sei an den Vorwürfen nichts dran - zumindest in diesem Jahr.

Statt Anita gewann Lou-Anne das diesjährige GNTM-Finale, doch Fans sind geteilter Meinung und finden es teilweise „Unberechtigt“. Verwendete Quellen: Instagram.com/anita.gntm22.official