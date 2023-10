„Eigentlich zu jung“: Fürst Karl-Heinz zu Sayn-Wittgenstein (69) liebt 28-Jährige

Teilen

Reality-TV-Star und Unternehmer Fürst Karl-Heinz zu Sayn-Wittgenstein schwebt auf Wolke sieben. Seine Freundin ist gerade mal 28 Jahre alt – und hält den Selfmade-Millionär ordentlich auf Trab.

Mallorca – Der „Goodbye Deutschland“-Star Fürst Karl-Heinz zu Sayn-Wittgenstein (69) zeigt sich in der aktuellen RTL2-Serie „VIPs only!“ mit seiner neuen Herzdame. Dass sie beiden ein gewaltiger Altersunterschied trennt, rechtfertigt er jetzt. Die 28-Jährige und er könnten noch viel voneinander lernen.

Seit einem Jahr wohnt der TV-erprobte Fürst nun mit seiner 28-jährigen Partnerin zusammen und sie sind „beide bemüht, den anderen zu verstehen und zu akzeptieren.“ Kennengelernt haben sie sich in einem Restaurant. „Sie war vier Jahre lang Nanny bei einer Schweizer Familie. Wir haben uns zufällig im Restaurant getroffen. Ich fand, sie sieht gut aus und habe sie auf einen Kaffee eingeladen.“

Im Interview mit Bunte gesteht der Selfmade-Millionär: „Die neue Frau an meiner Seite ist 28 Jahre jung, eigentlich für mich zu jung, aber wenn man zwölf Jahre wartet, ist sie auch 40.“ Dabei scheint er das neugewonnene Liebesglück in allen Facetten positiv zu sehen. Denn für ihn bringe der Altersunterschied nämlich durchaus Vorteile: „Wir lernen sehr viel voneinander. Sie ist aus der Handy-Generation, ich nicht“, sagt der 69-Jährige.

Eine Sache unterscheidet sich dabei wohl deutlich von Noch-Ehefrau Andrea zu Sayn-Wittgenstein (63). Denn das Temperament der jungen Brasilianerin und die stetige Eifersucht machen sich deutlich bemerkbar: „Sie ist die zweite Brasilianerin, die ich innerhalb von zwei Jahren kennengelernt habe. Beide hatten keinen so großen Wert auf das Alter gelegt, waren aber extrem eifersüchtig. Die zwei Brasilianerinnen, die ich kenne, sind Vulkane – man weiß nie, wann sie ausbrechen.“

Nur einen Tag im „Promi Big Brother“-Container

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein ist ein deutscher Unternehmer und Reality-TV-Star. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme bei „Goodbye Deutschland!“ (2014). Danach sah man den Fürsten in weiteren Formaten, wie unter anderem in „Promi Big Brother“ (2018) oder „Kampf der Realitystars“ (2022). Insbesondere sein legendärer Abgang in der Show bei „Promi Big Brother“ blieb vielen im Gedächtnis: Ohne Zigaretten und ohne sein Vermögen hielt Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein es nur einen Tag im TV-Container aus.