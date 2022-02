Liliana Matthäus ist Mutter geworden! Doch erstes Baby-Foto aus dem Kreissaal irritiert

Schauspielerin und Model Liliana Matthäus bei der amfAR 2019 © IMAGO / Future Image

Liliana Matthäus ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 34-Jährige veröffentlichte auf Instagram das erste Bild aus dem Kreißsaal und verriet direkt auch den Namen ihrer Tochter.

München - Vor wenigen Stunden veröffentlichte Kristina Liliana Nova, die Ex-Ehefrau von Lothar Matthäus, das erste Bild aus dem Kreißsaal. Sie teilte ihren Followern und Fans mit, dass ihr Baby da ist. Kurz nachdem sie ihren Post öffentlich gemacht hatte, überschlugen sich die Kommentare - Social-Media-User und Prominente gratulierten ihr und ihrem Partner zur Geburt ihres Kindes. Doch einige zeigten sich irritiert von dem Foto der 34-Jährigen - äußerten sogar ihre Meinungen in dem Kommentarfeld.

Liliana Matthäus zeigt erstes Foto nach der Geburt: „Ist sie geschminkt?“

Die Schauspielerin zeigt sich immer in einem eleganten Look - und dies ließ sie sich auch bei der Geburt ihrer Tochter nicht nehmen. Auch auf dem Foto sieht sie perfekt geschminkt aus: „Ist sie während der Geburt geschminkt gewesen?“, fragte eine Userin. „Genau so sieht man aus, wenn man direkt entbunden hat“, lautete die Meinung einer weiteren Followerin. In ihrer Instagram-Story* zeigte sie ebenfalls ein weiteres Bild ihrer Tochter - die zufälligerweise gerade den Mittelfinger in die Kamera hielt. Dazu schrieb die 34-Jährige: „Definitiv meine Tochter“.

Liliana Matthäus verrät Namen ihres ersten Kindes

Um den Namen ihrer Tochter macht sie übrigens kein großes Geheimnis - im Gegensatz zu anderen Promis, die die Namen ihrer Kinder lieber für sich behalten wollen. In ihrem Instagram-Posting schrieb sie: „11/02/22…Virginia Gigi White…Hello World“. Für sie und ihren Partner ist das Glück nun perfekt - ihre Tochter war ein absolutes Wunschkind*. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.Media