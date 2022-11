Linda de Mol in Sorge: Tochter trägt „One Love“-Binde in Katar

Linda de Mol hat Angst um ihre Tochter Noah Vahle. Die Nachwuchsmoderatorin tritt derzeit in Katar mit der umstrittenen One-Love-Binde auf. (Fotomontage) © Instagram/noavahle & IMAGO/ANP

Linda de Mol hat Angst um ihre Tochter Noah Vahle. Die Nachwuchsmoderatorin tritt derzeit in Katar mit der umstrittenen „One Love“-Binde auf.

Katar/Niederlande – Eigentlich müsste Linda de Mol (58) vor Stolz fast platzen. Die etablierte niederländische TV-Moderatorin kann ihre Tochter nämlich derzeit als Reporterin bei der Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft bewundern. Noah Vahle (22) tritt seit einiger Zeit in die Fußstapfen ihrer Mutter und schaffte es jetzt sogar, als Berichterstatterin für das Mega-Event in Katar ausgewählt zu werden. Doch statt einfach nur brav die Spielverläufe der Fußballmatches zu berichten, setzt Noah gleichzeitig noch ein politisches Zeichen. Bei ihrer berühmten Mutter sorgt das für Angst.

Denn bereits vor dem ersten Anpfiff rissen die Diskussionen um die WM in Katar nicht ab. Menschenrechtsverstöße und das Verbot von Homosexualität im Land sorgten nicht nur bei Fußballfans, sondern auch bei vielen Spielern für Empörung. Der deutsche Mannschaftskapitän Manuel Neuer (36) wollte mit der sogenannten „One Love“-Binde auflaufen und ein Zeichen gegen Homophobie setzen. Die FIFA sprach schlussendlich ein Verbot aus. Doch diese Vorgabe scheint nicht für Noah Vahle zu gelten.

Linda de Mol hat nach dem Auftritt von Noah Vahle Angst um ihre Tochter

In der niederländischen TV-Sendung „Vandaag Inside“ (auf deutsch: „Heute mittendrin“) berichtete Noah Vahle live aus Katar von den Spielen der verschiedenen Fußballteams. Dabei trug sie gut sichtbar die „One Love“-Armbinde am linken Oberarm. Bereits im Vorfeld hatte sie angekündigt, sich nicht von den frauenfeindlichen und homophoben Tendenzen der Organisatoren beeindrucken lassen zu wollen. In einer Sendung erklärte sie: „Wenn sie Frauen so sehr hassen, werde ich gehen.“

Einige Fans sollen Noah Vahle außerdem im Stadion für ihr Verhalten angefeindet haben. Bei ihrer Mutter Linda de Mol sorgt das selbstverständlich für Sorge. Obwohl die einstige „Traumhochzeit“-Gastgeberin sicherlich auch mächtig stolz auf den Mut ihrer Tochter ist, hofft sie natürlich vor allen Dingen, dass Noah ihr politisches Zeichen letztendlich nicht zum Verhängnis wird.