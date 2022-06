„Bonbonverpackung“: ZDF-Fernsehgarten-Fans witzeln über Outfit von Linda Hesse

Im ZDF-Fernsehgarten gibt es immer viel zu sehen - die Show bietet den TV-Zuschauern viel Entertainment. Bei Schlagersängerin Linda Hesse witzelten die Social-Media-User über ihr Outfit. Dies erinnerte viele Fernsehgarten-Fans an eine Bonbonverpackung.

Mainz - Die ZDF-Fernsehgarten-Saison (alle News auf der Themenseite) ist seit ein paar Wochen wieder eröffnet. Am vergangenen Sonntag (05. Juni) hatte auch Schlagersängerin Linda Hesse die Ehre vor Ort in Mainz zu performen. Das Publikum hatte Spaß an ihrem Song - doch die Social-Media-User witzelten über ihr „Bonbon“-Outfit.

„Bonbonverpackung“: ZDF-Fernsehgarten-Fans witzeln über Outfit von Linda Hesse

„Ich warte auf die Nacht“ - lautet der neue Song der 35-Jährigen. Die Schlagersängerin hat sich chic gemacht und in Schale geworfen - ihr Outfit: komplett schwarz. Das Oberteil ähnelt einer riesigen Schleife. Doch für die Social-Media-User ein gefundenes Fressen.

„Unsere Linda trägt heute das Modell „Bonbonverpackung“ aus der Chupa-Chups-Kollektion in schwarz in Größe 38“, schrieb ein Twitter-User öffentlich auf der Social-Media-Plattform. Doch solche Aussagen - darüber steht die 35-Jährige. Schließlich feierten viele ihrer Fans den Look, den sie im ZDF-Fernsehgarten getragen hatte: „Das Oberteil war echt der Hingucker im Fernsehgarten“, so ein weiteres Statement.

„Ich könnte rausfliegen“: Andrea Kiewel muss hartnäckigen ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer abwimmeln

Auch für die Andrea Kiewel kam es am vergangenen Sonntag zu einer unangenehmen Situation. In jeder Show zieht die 56-Jährige durch das Publikum und befragt sie zu bestimmten Situationen oder Meinungen.

Doch diesmal schien es etwas anders zu sein. Die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel musste einen hartnäckigen Zuschauer unauffällig abwimmeln - die Situation schien ihr sichtlich unangenehm zu sein. Verwendete Quellen: Twitter, ZDF-Fernsehgarten