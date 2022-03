Linda Nobat als erste schwarze Bachelorette? Sie glaubt: „Deutschland ist nicht bereit!“

Von: Fabienne Schimbeno

Teilen

Im Dschungelcamp 2022 fiel Linda Nobat insbesondere durch ihre große Klappe auf. Auf die Rolle als „Bachelorette“ hätte sie Lust, glaubt aber nicht daran. Der traurige Hintergrund:

Fast zwei Monate ist es mittlerweile her, dass die Promis aus dem Dschungelcamp in Südafrika zurückgekehrt sind. Teilnehmerin Linda Nobat musste zwar schon an Tag 12 gehen, polarisierte aber mit ihrer temperamentvollen Art bei den Zuschauern. Wie geht es jetzt weiter für die Ex-IBES-Kandidatin? Im Interview mit Promiflash sprach sie über eine mögliche Zukunft als „Bachelorette“ auf RTL, wie MANNHEIM24* berichtet.

Name Linda-Caroline Nobat Geburtsdatum 19. Januar 1995 Geburtsort Hanau, Hessen TV-Auftritte Der Bachelor (2021), Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (2022)

Kurz vor Dschungelcamp: Linda Nobat ließ sich für den Playboy ablichten

Linda Nobat buhlte in der Vergangenheit bereits selbst um eine Rose: 2021 nahm sie beim „Bachelor“ auf RTL teil, kämpfte hier um das Herz des attraktiven Junggesellen Niko Griesert. Der schickte die hübsche Rosenanwärterin aber kurz vor den „Dreamdates“ nach Hause.

Linda Nobat ist nach wie vor ohne Mann. Kurz vor ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp 2022 ließ sie sich für den Playboy ablichten. Mit ihren Bildern wollte sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen. „Meine Fotos sollen Diversität sichtbarer machen“, verriet sie im Interview mit dem Playboy.

Linda Nobat als erste schwarze Bachelorette? Sie glaubt: „Deutschland ist nicht bereit!“

Doch genau das könnte der ehemaligen „Miss Hessen“ laut eigenen Angaben für die Rolle als „Bachelorette“ einen Strich durch die Rechnung machen. „Deutschland ist nicht bereit für eine schwarze Bachelorette!“, erklärt Linda Nobat im Promiflash-Interview. In der Vergangenheit habe es noch keine schwarze „Bachelorette“ gegeben.

Mit Blick auf die Historie der „Bachelorette“ in Deutschland bemerkt man, dass Linda Nobat damit durchaus recht hat. Die Amerikaner sind im Gegensatz zu uns Deutschen da schon etwas weiter: In den USA gab es die erste schwarze „Bachelorette“ bereits 2017.

Rassismus in Deutschland: Linda Nobat kämpft bereits seit ihrer Schulzeit mit Anfeindungen

„Es wäre schön, toll und cool!“, spricht Linda Nobat mit Promiflash über eine mögliche Zukunft als „Bachelorette“ auf RTL. Die gebürtige Hessin ist überzeugt, dass sie viel mehr das Zeug zur „Bachelorette“ hätte „als jede Frau, die sie da bisher hingestellt haben“.

„Bis auf Gerda Lewis, Mega-Frau“, schwärmt die 27-Jährige gegenüber Promiflash. Linda Nobat hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Rassismus zu kämpfen. Das fing bereits in der Schule an. „Da hat man am meisten gemerkt, dass man anders ist als die anderen“, verrät Linda im Interview mit dem Playboy.

Diversity im TV: Dieses Format setzt bereits seit vielen Jahren darauf

Auch im Dschungelcamp musste Linda Nobat Rassismus erfahren: Mitstreiterin Janina Youssefian beschimpfte sie aufgrund ihrer Hautfarbe und musste daraufhin die Show verlassen.

Auch wenn Rassismus im deutschen Fernsehen nach wie vor Thema zu sein scheint, so setzen die meisten Formate bereits seit vielen Jahren ein Statement: Die Castingshow „Germany‘s next Topmodel“, zum Beispiel, steht in diesem Jahr ganz unter dem Zeichen „Diversität“. Junge wie alte, dünne wie dicke, weiße wie schwarze Frauen kämpfen 2022 um den Titel „Germany‘s next Topmodel“. Bereits 2009 kürte die ProSieben-Show Model Sara Nuru zur Siegerin der beliebten Castingshow.

Topmodel Sara Nuru gewann 2009 die vierte Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ auf ProSieben. © Henning Kaiser/dpa

„Bachelorette“ 2022: Das ist bisher zu Staffel 9 bekannt

„Die Bachelorette“ auf RTL geht 2022 bereits in die neunte Runde. Auch in diesem Jahr wird eine attraktive Single-Frau wieder Rosen an Männer ihrer Wahl verteilen. Vieles ist zur neuen Staffel bislang noch nicht bekannt:

Wie auch in den vergangenen Jahren, ist es denkbar, dass die neunte Staffel von „Die Bachelorette“ wieder im Sommer auf RTL ausgestrahlt wird. Drehort könnte wieder ein sonniger Ort im Süden Europas sein. Über eine mögliche „Bachelorette“ wird bereits spekuliert. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.