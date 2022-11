Tod mit nur 16 Jahren: „Hartz und herzlich“-Star Lisa-Marie aus dem Leben gerissen

Von: Sina Koch

Todesdrama bei „Hartz und herzlich“ (RTL2): Lisa-Marie, die geliebte Tochter von Marina und Florian, ist tot. Sie wurde nur 16 Jahre alt. Die Bestürzung ist groß. So reagieren ihre Schwester und der Sender.

Die Teilnehmerin der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ Lisa-Marie ist am Mittwoch (23. November) im Alter von 16 Jahren verstorben. Genaue Hintergründe sowie die Todesursache sind derzeit noch unklar. Auf Instagram meldet sich ihre ältere Schwester Anna jetzt mit rührenden Worten, berichtet MANNHEIM24: „Werde jede Sekunde an dich denken, wirst immer in meinem Herzen bleiben, danke für alles. Lieb dich über alles, du passt von oben auf uns auf, vermissen dich alle“.

Marinas und Florians Tochter hat schon seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme gehabt und durch ihre Diabetes-Erkrankung bereits einen Zusammenbruch erlitten. In den letzen Episoden „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ haben sich die Eltern um einen Reha-Platz für die 16-Jährige gekümmert.

„Hartz und herzlich“: Marinas und Florians Tochter (†16) ist tot – „Ganz viel Kraft der Familie“

Auch das Produktionsteam von „Hartz und herzlich“ äußert sich zu Lisa-Maries Tod. „Mit Bestürzung hat uns gestern die traurige Nachricht erreicht, dass Lisa-Marie überraschend aus dem Leben gerissen wurde. Wir fühlen in dieser schweren Zeit mit ihren Eltern und ihren Geschwistern“, heißt es auf Instagram. Auch auf Facebook drücken etwa 100 User ihre Trauer über den Verlust der 16-Jährigen in den Kommentaren aus.

Die Trauer ist groß um Lisa-Marie. Die Tochter der „Hartz und herzlich“-Protagonisten Marina und Florian hat viele Menschen berührt – es sammeln sich die geschockten und traurigen Kommentare unter dem Foto der verstorbenen 16-Jährigen. „Oh nein wie traurig, ganz viel Kraft der Familie“, kommentiert ein Facebook-Nutzer zum Beispiel. „Mein herzliches Beileid und ganz viel Kraft, der Familie in dieser schweren Zeit“, schreibt eine andere Nutzerin.

