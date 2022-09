„Kleid bis zum Boden aufgerissen“: Lishas Po passt nicht in ihr Traum-Brautkleid

Teilen

Über den Vorfall kann Lisha zum Glück lachen. © Screenshots/RTL+

Lisha Savage sucht derzeit nach dem richtigen Brautkleid für ihre Traumhochzeit. Ihr Hintern macht ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Mallorca – Für viele ist es der schönste Tag im Leben: die eigene Hochzeit. Auch Lisha Savage (36) und ihr Partner Lou fiebern derzeit angespannt auf diesen wichtigen Moment hin. Die beiden YouTube-Stars wollen sich in ihrer Wahlheimat Mallorca das Ja-Wort geben, doch bevor sie vor den Traualtar treten können, sind noch einige wichtige Vorbereitungen zu treffen. Besonders wichtig ist Lisha dabei selbstverständlich das richtige Brautkleid. Doch die Suche nach der passenden Robe gestaltet sich für den Reality-Star nicht so einfach wie erwartet.

In der aktuellen „Goodbye Deutschland“-Folge wird Lisha von einem Kamerateam in eine Brautmodenboutique begleitet. Mit der Unterstützung einer guten Freundin will die Influencerin dort ihr Traumkleid finden. Doch so richtig kommt keine Vorfreude auf, denn Lisha leidet unter starken Schmerzen. Weniger als 24 Stunden zuvor ließ sie eine lang geplante Brustverkleinerung vornehmen. Trotzdem reißt sich die Auswanderin zusammen und begibt sich auf die Suche nach einem Brautkleid mit Meerjungfrauenschnitt. Dass ihre Oberweite dabei das geringste Problem darstellt, hätte die Wahl-Mallorquinerin jedoch nicht erwartet.

Lisha Savage gerät bei der Anprobe im Brautmodengeschäft ins Schwitzen

„Ich habe richtig hohe Erwartungen an ein Kleid“, kündigt Lisha Savage vor der Anprobe in der Boutique an. Ein Meerjungfrauenschnitt soll es werden, doch leider macht ihr ausladendes Hinterteil der Braut in spe einen Strich durch die Rechnung. „Sie zerreißt das Kleid hier gerade, damit mein Po reinpasst“, ruft Lisha ihrer Begleitung geschockt aus der Kabine zu, „Die ganzen Nähte platzen. Sie hat es bis nach unten geöffnet. Sie hat das Kleid bis zum Boden gerissen, damit es passt!“

Glücklicherweise nimmt Lisha Savage die Erfahrung mit Humor und lacht gemeinsam mit der engagierten Verkäuferin über den buchstäblich geplatzten Traum vom Meerjungfrauenschnitt. Letztendlich findet sie an diesem Tag nicht ihr Traumkleid und muss die Shoppingtour aufgrund der schlimmer werden Schmerzen nach der Brust-OP vorerst verschieben. Doch es gibt noch Hoffnung: Lisha hat eine Schneiderin in Berlin gefunden, die ihr das Brautkleid aus ihren Vorstellungen auf den Leib schneidern wird. Der große Tag der Hochzeit kann also kommen!