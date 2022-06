Lisha teilt Seitenhieb gegen Marco Gülpen aus - war er schuld am Streit beim „perfekten Promidinner“?

Von: Claire Weiss

Marco Gülpen, Danni Büchner und Lisha Savage beim „perfekten Promidinner“ © Instagram/LishaandLou_the_originals

Schon Ende Mai hatten sich Lisha Savage und Danni Büchner im Netz über ihre „Das perfekte Promidinner“-Teilnahme ausgelassen. Offenbar war es dabei zu einem heftigen Streit gekommen. Mit wem war bisher unklar.

Mallorca - Am 3. Juli ist es endlich so weit: Die Folge „Das perfekte Promidinner“ mit Lisha und Lou Savage, Danni Büchner und Joelina Karabas wird im TV ausgestrahlt! Ob wir dann wohl endlich erfahren, mit wem es zum Eklat kommt?

Beim „Perfekten Promidinner“ scheinen die Fetzen zu fliegen

Kurz nach den Dreharbeiten hatten die „Goodbye Deutschland“-Stars auf Instagram durchblicken lassen, dass die Stimmung am Set nicht ganz so harmonisch war. „Danni und ich durften mal wieder hautnah erfahren, was es für abartige Menschen gibt!“, so Lisha. Die beiden Damen scheint seitdem hingegen eine enge Freundschaft zu verbinden.

Auf wen sich die Aussage bezog, ist bislang unklar. Doch nun teilte die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin ein Foto im Netz, das einen Hinweis liefern könnte. Es zeigt Danni Büchner, Lisha selbst und Marco Gülpen, der ebenfalls beim „perfekten Promidinner“ teilnimmt.

Gab es etwa mit Marco Gülpen am Set von „Das perfekte Promidinner“ Beef?

Allerdings hat Lisha auf dem Kopf von Marco Gülpen ein Bild einer Krabbe platziert, um ihn unkenntlich zu machen. Ein fieser Seitenhieb gegen den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer? Dabei waren Danni Büchner und die Gülpens doch einst Geschäftspartner!

Es ist nicht das erste Mal, dass Danni Büchners Tochter nach TV-Dreharbeiten mit anderen Menschen aneckt. Nach „Shopping Queen“ wurde Joelina Karabas im Netz mit einer wahren Hasswelle konfrontiert, wie sie sich jetzt erinnert: „Es gab so eine krasse Hatewelle gegen mich. Glaube sogar der schlimmste Hate ever.“ Verwendete Quellen: Instagram/Lishaandlou_the_originals

