„Zum Kotzen“ und „ekelhaft“: Lisha verurteilt „Sommerhaus“-Hetze gegen Walentina

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ macht sich Walentina Doronina aktuell keine neuen Freunde. Rückhalt bekommt sie nun von „Goodbye Deutschland“-Star Lisha. Die hatte 2020 selbst in der RTL-Show für einen Eklat gesorgt.

Mallorca – Wer im „Sommerhaus der Stars“ auf ein friedliches Miteinander hofft, wird schnell von der Realität eingeholt: Tagtäglich werden in der Promi-WG in Bocholt verschiedenste Konflikte ausdiskutiert, von Beziehungsstreitigkeiten bis alten Rivalitäten ist alles vertreten. Mit Walentina Doronina (23) hat die aktuelle Staffel der RTL-Show bereits eine mehr als umstrittene Krawallmacherin gefunden.

Nach „Sommerhaus“-Eklat um Walentina: Lisha zeigt sich solidarisch

Doch obwohl Walentina und ihr Verlobter Can (27) bereits in den ersten „Sommerhaus“-Folgen schlechte Stimmung verbreiteten, hat das Paar auch den ein oder anderen Sympathisanten hinter sich – auch unter Promis: Denn „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lisha (37), die 2020 in Bocholt Teil jener Clique gewesen war, die Eva Benetatou (31) systematisch ausgeschlossen hatte, zeigt sich nun solidarisch mit Walentina.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

„Ich bekomme wirklich das Kotzen! All diese Moralapostel, die sich 2020 so gegen Mobbing ausgesprochen haben, schreiben heute überall ‚Bitte Lisha ins Sommerhaus, um Walentina zu verprügeln‘ und dann feiern noch alle, dass jemand in dem Format geschlagen wurde“, echauffiert sich die Wahl-Mallorquinerin in ihrer Instagram-Story und geht dabei auf die Handgreiflichkeiten ein, die sich jüngst im „Sommerhaus der Stars“ zugetragen haben sollen.

Schon wieder Mobbing im „Sommerhaus der Stars“? Lisha vergleicht Walentina mit Eva Benetatou

Lisha wirft den RTL-Zuschauern Doppelmoral vor: „Das, was damals mit Eva [Benetatou; Anm.d.Red.] lief, läuft heute mit Walentina und plötzlich ist es okay? Ekelhaft!“, schimpft die 37-Jährige und sieht offenbar klare Parallelen zwischen der neuen „Sommerhaus der Stars“-Staffel und den Geschehnissen, die während ihrer Teilnahme 2020 für Schlagzeilen gesorgt hatten. Damals hatte sich aufgrund der Mobbing-Vorwürfe sogar RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm zu Wort gemeldet und das in der Realityshow gezeigte Verhalten teils massiv kritisiert.

Lisha (l.) war 2020 im „Sommerhaus der Stars“ selbst in einen Mobbing-Eklat verwickelt gewesen, nun stärkt sie Walentina, die sich in der aktuellen Staffel nur wenig Freunde macht, den Rücken © RTL/RTL+ & Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Ob sich die Situationen von Eva Benetatou und Walentina Doronina wirklich miteinander vergleichen lassen, liegt wohl im Auge des Betrachters. Damit sich die Zuschauer ihre eigene Meinung bilden können, forderte Walentinas Verlobter Can jüngst, RTL solle die „Sommerhaus“-Gewaltszene ungekürzt zeigen. Verwendete Quellen: instagram.com/lishaandlou_the_originals, rtl.de, „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 1 bis 4)